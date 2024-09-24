原标题：保利物业积极投身“百千万工程” 携手端州岩前共绘治理新图景

肇庆市端州区岩前社区是广东省“百千万工程”首批典型村，2024年7月，端州区人民政府与保利物业达成战略合作，以岩前社区为试点探索城市精细化管理新路径。如今，岩前社区在基层社会治理上已走出探索党建引领“城市大管家”全域服务治理试点新模式。

绿水青山环抱中的岩前社区

为总结提炼岩前经验，9月14日，由肇庆市端州区“百千万工程”指挥部办公室主办、南方杂志社承办、保利物业协办的“党建引领高质量基层治理 赋能‘百千万工程’现场调研会——走进古端州，探寻典型村”活动顺利召开。

走进古端州、探寻典型村 书写央地合作模式的“实干篇章”

14日上午，来自端州区委、南方杂志社、高校、保利物业的数十名领导嘉宾齐聚岩前半岛，实地考察岩前社区的生态环境、人文景观、复杂业态，以及试点开展前后情况。

经介绍，近来，端州区把“全域服务”城市治理体制改革作为深入实施“百千万工程”的重要抓手，以岩前社区为试点的“城市大管家”项目实现央地聚力，以“党建+网格+智慧”全域化治理体系为核心，通过环境综合整治，链接基础设施建设、民生保障工程、特色产业导入等管理服务，不断实现社区的精细化管理，推动城乡社区治理的高质量发展。

聚焦基层治理、共商破题之道 书写共建共治共享的“未来篇章”

14日下午，围绕“肇庆端州区基层治理实践，带来了哪些启发与借鉴？”和“如何整合多方力量，进一步推动基层治理的‘共建共治共享’？”两大议题，各领导嘉宾聚集一堂，探讨与分享基层社会治理的宝贵经验与未来发展方向。

会议上，城东街道党工委书记廖晓云分享了《党建引领基层治理赋能“百千万工程”经验》，要积极探索“央地合作”社企共治模式，提供“百千万工程”强劲动能。一是探索党建引领下“央地合作”路径。二是专业化管理擦亮岩前文旅名片。三是长葆治理活力的市场化尝试。

保利物业公服大湾区助理总经理葛志坚分享了《保利物业对岩前项目以及全域服务模式的介绍》，保利物业全力当好“城市大管家”角色，通过推进党建引领、推动多方共治、组织综合整治等，取得交通秩序有好转、六乱治理有起色、摆渡接驳更便捷、市容环境更靓丽、群众生活更安心等阶段性成效。

区委常委、组织部部长，区“百千万工程”指挥部副总指挥何军红表示，端州区和保利物业合作，构建政府部门规范化指导、社区党组织自治化主导、物业公司专业化开展的“党建+网格+智慧”全域化治理体系，希望实现政企资源协作互补，破解基层社区治理难题，由点及面在全区推广，共同打造基层社会治理新名片。

研讨会现场，各专家从不同视角出发，踊跃发言、各抒己见，共商基层社会治理破题之道，为岩前社区、乃至端州区其他社区的基层社会治理提供了有益的借鉴经验。

经验新沉淀、治理新场景 书写前瞻理论创新的“理想篇章”

为了探索基层社会治理的创新经验和前瞻理论，从2018年开始，保利物业联合多方主体筹办镇长论坛，迄今已经连续举办四届。每一届镇长论坛都汇聚了来自全国各地、长期从事基层社会治理工作和理论研究的政府干部和专家学者，产生了众多研究成果和创新路径。

对此，保利物业联合南方杂志社、上海财经大学，对镇长论坛的实践成果进行集结成册并公开出版，于9月14日正式发布《中国城镇治理新场景——“基层社会治理与协同创新”中国镇长论坛实录》。

会议上，南方杂志社副社长石雄东、保利物业华南区域董事长赵广峰作为代表，向肇庆市端州区各大街道和社区代表进行赠书，希望能为端州基层社会治理带来一些借鉴与帮助。

当天，还同期举办了端州区宝月儿童公园开业盛典暨2024中秋非遗美食节，这是端州区人民政府和保利物业在推动央地合作模式上取得的创新突破。保利物业从微运营角度切入，对公园进行全面升级改造，并提供服务管理和商业运营，提升公园整体形象和服务品质。

新时代新征程，迈向高质量发展，不仅对基层社会治理提出了更多、更高的要求，也为基层社会治理创新提供了广阔的空间。基层社会治理的创新，面对层出不穷的需求和多元化的业态空间，保利物业将不断探索和创新基层社会治理模式，为端州区乃至更广泛地区的基层社会治理带去新的思考与方案。

(责编：曹淼、李源)

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