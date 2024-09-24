人民网北京9月24日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清指出，党的二十届三中全会对进一步全面深化资本市场改革作出战略部署。证监会将坚持强本强基、严监严管，坚持以改革促发展、保稳定，不断健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化。

吴清强调，重点抓好“三个突出”：

一是突出增强资本市场内在稳定性。树立回报投资者的鲜明导向，提高上市公司质量和投资价值。加快投资端改革，推动构建“长钱长投”的政策体系。证监会将发布关于推动中长期资金入市的指导意见，还将进一步完善政策工具箱，守牢风险底线。

二是突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展。聚焦服务新质生产力等重点领域，用好股票、债券、期货等多种资本市场工具，多措并举活跃并购重组市场，证监会还将发布关于促进并购重组的六条措施。同时努力会同各方面畅通私募股权创投基金“募投管退”各环节循环。

三是突出保护中小投资者合法权益。坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，同时在代表人诉讼、先行赔付等方面争取落地更多示范性案例。

(责编：王震、吕骞)

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