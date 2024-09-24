人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会：坚持强本强基、严监严管，重点抓好“三个突出”

2024年09月24日10:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月24日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清指出，党的二十届三中全会对进一步全面深化资本市场改革作出战略部署。证监会将坚持强本强基、严监严管，坚持以改革促发展、保稳定，不断健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化。

吴清强调，重点抓好“三个突出”：

一是突出增强资本市场内在稳定性。树立回报投资者的鲜明导向，提高上市公司质量和投资价值。加快投资端改革，推动构建“长钱长投”的政策体系。证监会将发布关于推动中长期资金入市的指导意见，还将进一步完善政策工具箱，守牢风险底线。

二是突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展。聚焦服务新质生产力等重点领域，用好股票、债券、期货等多种资本市场工具，多措并举活跃并购重组市场，证监会还将发布关于促进并购重组的六条措施。同时努力会同各方面畅通私募股权创投基金“募投管退”各环节循环。

三是突出保护中小投资者合法权益。坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，同时在代表人诉讼、先行赔付等方面争取落地更多示范性案例。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：坚持强本强基、严监严管，重点抓好“三个突出”
　　人民网北京9月24日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清指出，党的二十届三中全会对进一步全面深化资本市场改革作出战略部署。…
证监会：5月以来全市场披露重大重组案例近50单
　　人民网北京9月24日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清介绍，更好发挥并购重组作用，今年5月以来全市场披露重大重组案例近50单。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部