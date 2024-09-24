近日，2024清华大学“碳中和经济”论坛在清华大学举办。来自政府部门、大型企业的代表和碳中和领域的知名专家学者齐聚一堂，围绕“‘碳’寻新质生产力”主题，共探低碳转型路径，展望绿色发展前景。

论坛中，趣链科技创始人兼首席执行官李伟以《区块链助力“双碳”，探索绿色经济的“数”字之道》为题发表演讲，并分享了趣链科技在绿色经济领域的创新实践应用。李伟谈到，实现“双碳”目标不仅是应对全球气候变化的必然选择，也是中国经济实现可持续发展的重要驱动力。在这一过程中，科技手段的运用尤为关键。

“碳资产作为一种以数据为支撑的虚拟资产，其特性与区块链的天然技术特性相匹配。”李伟认为，作为数字“新基建”，区块链技术在面向数据供方、数据需方、数据集团、数交所等各类不同角色时，能够针对数据流转全生命周期的可信确权、安全管控、流通标准化等关键问题，研究数据基础设施产品技术体系，构建体系化的数据安全防护能力，从而保证数据采集、处理、流通、交易、使用全流程的安全，这一优势能在能够在能源绿色转型、碳排放核查、碳交易等多个场景中发挥重要作用。在数字“双碳”领域，趣链科技从政府治碳、企业管碳、个人低碳三大维度切入，在全国范围内落地了各类省、市级示范性应用。以浙江省碳账户管理应用为例，该应用以企业碳排放量、碳排放强度等数据为基础，从政府端、企业端建立数智控碳应用场景。

李伟表示，全球经济面临着模式的重构与深层次创新的迫切需求，区块链技术与产业的深度融合，将加速产业数字化转型，促使各方协同创新，共同迈向低碳未来。“趣链科技将在以技术赋能绿色经济、助力‘双碳’目标实现的道路上继续探索前行，为全球可持续发展贡献科技创新的力量。”

(责编：董童、李源)

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