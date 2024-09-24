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新西兰首发银联锦绣中华卡 升级当地居民来华支付体验

2024年09月24日14:08 | 来源：中国银联
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原标题：新西兰首发银联锦绣中华卡 升级当地居民来华支付体验

　　银联国际近日与中国工商银行（新西兰）有限公司（简称“工银新西兰”）达成合作，在新西兰首次发行银联锦绣中华卡。新西兰居民在本地、跨境和来华都能享受银联提供的便利支付服务及特色权益。

　　为国际客群打造专属锦绣中华主题权益，是银联在境外不断拓展本地服务网络的体现，银联国际在新西兰已累计发行近10万张本地银联卡。此次全新发行的银联锦绣中华卡将为新西兰居民来华，搭载用卡1%基础返现、出行高峰期叠加最高9%返现，以及中国本地特色商户权益，覆盖机场权益、交通出行、热门景点、文化艺术、中华美食五大来华旅游高频支付场景。

　　目前，新西兰超90%的商户和ATM受理银联卡。当地居民持此卡可在本地、中国境内商户和ATM、及全球183个国家和地区跨境通用。持卡人还可绑定新西兰ICBC Pay数字钱包，使用银联二维码在全球46个国家和地区约3700万家商户一扫即付。

　　除新西兰外，中国港澳、新加坡、韩国、蒙古国、泰国、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等26个国家或地区，目前已有近40家本地发卡机构正在或计划发行锦绣中华卡。合作发行此卡的境外机构不断扩容，是银联提升外籍人员来华支付便利性的重要举措。

　　银联于本年初启动“锦绣行动2024”，持续推进境外发卡、与境外本地钱包合作、以及跨境二维码互联互通，为外籍来华人员提供卡、码、Pay全解决方案。目前已实现境外82个国家和地区发行银联卡超2.4亿张，与境外超200个钱包合作，并先后与新加坡、韩国、斯里兰卡、越南、柬埔寨、马来西亚的本地二维码网络达成互联互通合作。

　　今年随着“China Travel”成为国际热词，在中国各大旅游城市可以看到越来越多的“外国人”在大小商铺顺畅支付。上半年，境外发行的银联卡在中国大陆线下消费笔数、金额同比大幅上涨。

(责编：曹淼、李源)
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