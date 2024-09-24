人民网记者 王绍绍

在绿色发展的浪潮中，我国能源行业近年来交出一份令人瞩目的“成绩单”，绿色工厂遍地开花，海上风电波澜壮阔，新型储能技术日新月异，产业转型的“绿色”未来充满希望。

国家能源局最新数据显示，截至2024年8月底，全国累计核发绿证18.41亿个。其中，风电6.82亿个，占37.05%；太阳能发电4.13亿个，占22.45%；常规水电6.29亿个，占34.13%；生物质发电1.16亿个，占6.3%；其他可再生能源发电128万个，占0.07%。

近日发布的《中国的能源转型》白皮书提到，中国的能源转型，立足于高质量发展，加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，为经济社会发展提供坚强的能源保障，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

我国清洁能源发展进入快车道。国家能源局相关负责人介绍，过去十年间，中国能源领域固定资产投资累计约39万亿元，每年平均近4万亿元，一次能源的生产能力增长35%，有力支撑经济社会平稳健康发展。我国建立起完备的能源装备制造业产业链，从新能源、水电、核电、输变电、新型储能等领域技术创新不断加快，推动清洁能源产业成长为现代化产业体系的新支柱。

数据显示，今年上半年，我国经济绿色转型成绩依旧亮眼：可再生能源装机规模超过50%；新能源汽车市场渗透率达35.2%；全国地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为82.8%；建成全球最大、最完整的新能源产业链，为全球提供了70%的光伏组件和60%的风电装备……

在能源转型实践的探索上，各地涌现一批典型案例。在四川德阳，某氢能全产业链科技创新项目实现了多能互补耦合、探索工业园区绿电供应新模式；在陕西宝鸡，眉县城区中深层地热能供暖项目采用中深层地热水热型地热能利用的方式，完成300万平方米建筑面积清洁能源供暖及改造；山东胜利油田百万吨级CCUS项目平稳运行，有效解决了低渗透油藏的开发难题，实现了经济效益、社会效益与生态效益多赢共进。

“我国能源转型成就体现为四个‘新’。”国家能源局相关负责人表示，一是清洁能源发展实现新跨越；二是能源清洁高效利用取得新成效；三是绿色能源技术实现新突破；四是能源体制改革取得新进展。

“我国能源领域取得的一系列成就，不仅是中国能源转型之路欣欣向荣的生动写照，更是为经济的高质量发展注入澎湃强劲动力。”业内专家表示，

近期，全国各地积极探索能源清洁高效利用的转型之路。在新疆，哈密南－郑州特高压直流输电工程等重大项目，通过新能源与火电的协同外送，有效提升了新能源电力外送比例；鲁能宁夏盐池智慧风电场的成功建设，展示了风电领域“风、机、场、网”全要素的智能化管理；在内蒙古，乌兰察布“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目的推进，则为实现“双碳”目标提供了有力支撑。

中国能源领域的绿色转型之路，正以前所未有的速度向前迈进，为经济的高质量发展注入源源不断的绿色动力。数据显示，十年来，中国累计淘汰煤电落后产能超过1亿千瓦，电力行业污染物排放量减少超过90%。全社会终端用能电气化率达到28%。

“科技创新是中国能源转型的核心驱动力。”国家能源局相关负责人表示，下一步，能源行业将持续强化科技创新第一动力作用，重点要抓好充分激发创新活力、大力培育发展新质生产力和强化成果转化应用三个方面。

“未来一段时期，能源改革创新要围绕好‘加快建设新型能源体系’和‘构建新型电力系统’两个主题，着重关注产业链、供应链、创新链的对接。”中国工程院院士刘吉臻表示，当前，需加快能源领域关键技术和装备攻关，持续重视交能融合等“能源+”新领域的研究推进，不断构筑支撑能源转型的先发优势。

(责编：王震、吕骞)

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