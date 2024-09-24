人民网北京9月24日电 （记者杜燕飞）日前，在中国农民丰收节期间举办的第四届“中国新农民”故事会上，14位来自全国各地的“中国新农民”分享了自己的故事，内容涉及“22年情洒万亩山楂林”“负债村变身共富村”“从‘农村养老驿站’到‘湖畔耕读园’”等生动的一线“三农”实践。

丰收来之不易，丰收成色十足，这背后的变化更折射出乡村振兴发展的进程。参会嘉宾表示，“中国农民丰收节”不只是一个节日，更是国家对“三农”工作高度重视的生动体现。农业正成为有奔头的产业、农民正成为有吸引力的职业、农村正成为安居乐业的家园，要让广大农民的生活芝麻开花节节高。

在嘉宾点评环节，中国农业大学原校长柯炳生表示，乡村振兴涉及方方面面，不仅有产业发展，还有农村治理。从一线的实践案例看，创新了一些新的机制，时间虽然很短，但已经取得了较好的成效。在乡村振兴的发展大潮中，“新农人”要坚守敬业精神和创新精神，勇于探索乡村发展新路径，带领村集体经济组织、村民一同致富创富。

中国人民大学中国乡村振兴研究院执行院长唐园结表示，近年来，我国农业产业在生产、流通、服务环节进一步加强，企业做起来了，产业发展起来了，才能带动农民增收致富。也要注意，乡村振兴离不开人才振兴，要注重增加工作岗位，将干事创业的人留住。他建议，下力气发展循环农业，把秸秆变成能源，让更多的农民有新工作岗位。

“科技创新是推动农业现代化的核心引擎，是催化农业新质生产力的关键要素。”南京农业大学副教授朱冠楠表示，从“三农”发展的案例中，可以看到不少人是前些年在外闯荡锻炼，通过乡土情结返乡创业，体现了新时代新农人在乡村振兴中的担当。他建议，未来要大力发展农业科技，推进农业产业的机械化、智能化，大力发展设施农业，延伸农业产业链条，提高农业产品的附加值。

参会嘉宾还表示，要着力创新服务模式，支持拓展服务领域，发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务，为加快建设农业强国、加快农业农村现代化提供有力支撑。

(责编：王震、吕骞)

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