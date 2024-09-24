人民网北京9月24日电 （记者黄盛）中国证监会主席吴清今日在国新办发布会上表示，将会发布关于推动中长期资金入市的指导意见，进一步完善政策工具箱，守牢风险底线。

中长期资金投资运作专业化程度高，稳定性强，对于克服市场短期波动，发挥资本市场“稳定器”“压舱石”作用有着重要意义。

近年来，证监会大力促进发展权益类公募基金，会同有关方面持续推动中长期资金入市，取得了一些阶段性成效。截至今年8月底，权益类公募基金、保险资金、各类养老金等专业机构投资者合计持有A股流通市值接近15万亿元，较2019年初增长了1倍以上，占A股流通市值比例从17%提高到22.2%。

吴清介绍说，当前资本市场中长期资金总量不足、结构不优、引领作用发挥不够充分等问题依然比较突出，“长钱长投”的制度环境还没有完全形成。为进一步打通中长期资金入市的痛点堵点，最近在有关部委的大力支持下，证监会等相关部门制定了《关于推动中长期资金入市的指导意见》（以下简称《指导意见》），近日将会印发。其中有一系列关于支持中长期资金入市的安排，并总体着眼于“长钱更多、长钱更长、回报更优”的目标，进一步促进中长期资金入市。

《指导意见》重点提出了大力发展权益类公募基金、完善“长钱长投”制度环境、持续改善资本市场生态三方面举措。

具体来看，重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资者回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品，努力为投资者创造长期收益。提高对中长期资金权益投资的监管包容性，全面落实3年以上长周期考核；打通影响保险资金长期投资的制度障碍，促进保险机构做坚定的价值投资者，为资本市场提供稳定的长期投资。同时，引导多层次、多支柱养老保障体系与资本市场良性互动，完善全国社保基金、基本养老保险资金投资政策制度，鼓励企业年金基金根据持有人不同年龄和风险偏好探索开展不同类型的差异化投资。多措并举提高上市公司质量和投资价值，完善机构投资者参与上市公司治理等配套制度安排，同时严厉打击各类违法违规行为，塑造中长期资金“愿意来、留得住、发展得好”的良好市场生态。

(责编：王震、吕骞)

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