人民网北京9月24日电 （记者黄盛）中国人民银行行长潘功胜今日在国新办发布会上表示，降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。

此外，潘功胜表示，近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；今年内将视市场流动性状况，可能择机进一步下调存款准备金率；将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。

为什么下调存量房贷利率？记者了解到，中国人民银行2023年第四季度货币政策执行报告显示，去年9月启动存量房贷利率下调后，共有超过23万亿的存量首套房贷利率下调，利率平均水平下调73个基点，降至4.27%，每年减少借款人利息支出约 1700 亿元。不过，受今年2月5年期以上LPR报价下调20个基点、5月17日房地产新政取消全国层面房贷利率下限等影响，今年7月新发个人住房贷款利率降到了3.4%，比此前调降后的存量首套房贷利率低了87个基点，而其它存量房贷利率水平更高。另外，当前居民投资理财收益率也要明显低于存量房贷利率。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，受存量房贷利率偏高影响，现阶段提前还贷潮现象比较明显，6月RMBS平均早偿率达到19.3%，明显高于去年同期的12.9%。存量房贷利率平均下调0.5个百分点，将遏制提前还贷潮，缓解其对居民消费的冲击。同时，这也在释放稳楼市的积极信号，有助于推动楼市企稳回暖。“统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%”，将有效降低改善性需求的购房门槛，这意味着房地产支持政策在需求端显著加码。

(责编：王震、吕骞)

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