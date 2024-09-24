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重塑座舱交互和服务 业内推动大模型加速“上车”

2024年09月24日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （焦磊）随着人工智能技术的快速发展，AI大模型在各行各业中得到广泛应用，并逐渐成为推动产业变革的重要引擎。在汽车行业，推动大模型“上车”，让智慧“驶入”驾驶的乐趣中，成为行业发展重点。

业内分析认为，在AI的支撑下，汽车将从单纯交通工具定义为具备交通能力的智能空间，成为连接人们工作与生活的智慧终端产品。然而，交互方式存在驾驶风险、APP封装服务的方式限制数字化生态发展等问题一直是困扰智能座舱研发的重点问题。

在斑马智行首席产品官蔡明看来，交互变革和服务重塑，将加速智能座舱“iPhone时刻”到来。他表示，通过先进的大模型技术来提升自然语言交流，将是突破瓶颈的第一步，这种改进对于智能座舱的影响，就像触摸屏技术对智能手机的变革一样深远；而AI化的服务重塑，将形成真正适合智能座舱场景的服务生态。

对此，斑马智行联合通义于近日发布了全新智舱技术品牌“元神AI”。蔡明表示，“我们将把AI能力全面应用到智能座舱各场景，致力于将元神AI打造成为领先的平台智舱AI，形成围绕智舱服务的AI插件生态。”

蔡明介绍，基于阿里巴巴最新的通义大模型技术，“元神AI”为智能座舱场景设计，构建了“1+3”的AI技术体系。“1”指代以自然交流为第一交互方式，“3”则代表感知不同场景、组织各类服务、学习用户习惯三个主要智能能力。

据悉，在自然交流方面，元神AI基于斑马智行语音交互沉淀，不断提升拟人交互能力，改变触控交互及当前语音交互不符合使用场景的现状；在感知场景方面，通过软硬件、云模型、端模型协同优化，实现座舱全模态主动理解、全舱位车内场景感知、多视角车外场景感知以及弱网、高信息负荷场景等全工况安心可用；在组织服务方面，通过生成式场景引擎，围绕用户需求与场景进行思考和决策，合理组织原子化服务供给，突破APP封装服务导致的交互复杂、使用低频问题；在认知进化方面，基于用户画像图谱形成知识沉淀，结合数字、物理世界信息和多模态跨域理解，不断学习用户并实现认知成长，并确保用户隐私安全。

蔡明表示，通过定制化部署的端云一体AI框架、多芯适配的端模型等，元神AI将助力车企打造差异化、成本可控的下一代AI座舱。

(责编：王震、吕骞)
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