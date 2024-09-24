人民网北京9月24日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局获悉，9月9日至9月15日，国家网络安全宣传周活动在全国统一开展，市场监管总局按照统一部署开展了网络安全宣传周活动，进一步增强干部职工网络安全意识。

近年来，市场监管总局围绕促进市场循环充分畅通，筑牢统一大市场公平竞争基础，坚持问题导向，树立底线思维，建立健全网络综合治理体系，规范提高网络安全管理水平，提升网络安全技术防护能力，全面加强构建网络安全综合防御体系、网络数据治理、互联网政务应用安全管理等工作，推动总局网络安全责任进一步落实落地。

据了解，宣传周组织了一系列内容丰富、形式多样的活动。如加大宣传力度，普及《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等重要法律法规和政策文件，制作宣传视频进行知识科普和案例警示；组织近3000名干部职工参与网络安全知识竞赛，通过开展贴近工作生活的技术体验互动活动，演示身边的隐私信息窃取技术，切实增强了总局干部职工的网络安全意识和网络防范意识，有力营造了共筑网络安全防线的浓厚氛围。

(责编：郝帅、吕骞)

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