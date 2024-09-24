央行：创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展
2024年09月24日14:26 | 来源：新华社
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中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布，将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购、增持股票。（记者吴雨、刘慧）
(责编：徐婵、岳弘彬)
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