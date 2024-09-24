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国家计划对六家大型商业银行增资

2024年09月24日14:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月24日电（记者李延霞、刘慧）国家金融监督管理总局局长李云泽24日在国新办发布会上表示，为巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地发挥服务实体经济的主力军作用，经研究，国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本，将按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路，有序实施。

　　他表示，近年来，大型商业银行主要依靠自身利润留存的方式来增加资本，但随着银行减费让利的力度不断加大，净息差有所收窄、利润增速逐步放缓，需要统筹内部和外部等多种渠道来充实资本。

　　李云泽表示，当前，大型商业银行经营发展稳健，资产质量稳定，主要监管指标处于“健康区间”。金融监管总局将持续督促大型商业银行提升精细化管理水平，强化资本约束下的高质量发展能力。

(责编：徐婵、岳弘彬)
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