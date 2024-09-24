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铁路部门：国庆节前和返程高峰时段 多个方向仍有余票

2024年09月24日16:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者王连香）记者从铁路12306科创中心获悉，铁路国庆假期运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天。自9月15日开始发售国庆黄金周运输第一天即9月29日火车票以来，截至24日9时，已累计发售9月29日至10月7日车票5613万张，铁路12306系统运行平稳。

铁路12306科创中心负责人介绍，从9月15日至24日9时火车票预售情况来看，热门出发城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、深圳、西安、南京、长沙；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、长沙；成都至西安、北京至上海、广州至南宁、北京至沈阳、上海至武汉、北京至呼和浩特、北京至西安、广州至汕头、广州至湛江、北京至太原等热门区间客流相对集中。

该负责人指出，9月29日至10月1日节前出行高峰时段，北京至天津往返、苏州至上海、南京至上海、深圳至香港往返、保定至北京、南宁至广州、上海至苏州等方向的部分车次仍有余票；10月6日至7日节后返程高峰时段，上海至南京往返、深圳至香港往返、广州至南宁、北京至上海、上海至苏州、成都至重庆等方向的部分车次仍有余票；10月2日至5日节中时段，各方向余票相对充足；9月24日至28日，各方向余票基本充足。此外，为应对节前节后客流高峰期旅客出行，铁路部门9月29日至30日、10月6日至8日分别安排增开汉口至宜昌、成都至泸州、贵阳至六盘水、汉口至十堰、平潭至福州、奎屯至乌鲁木齐、徐州至上海、深圳至潮汕间等方向旅客列车，请旅客朋友及时关注相关信息，第一时间购票。

铁路部门提示，假期旅客出行高度集中，部分热门方向、热点时段列车会存在车票紧张状况，旅客朋友可以根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行，也可选择候补购票、中转换乘等方式购票。利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。

(责编：王连香、吕骞)
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