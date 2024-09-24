原标题：太平人寿：全力谱写金融“五篇大文章” 推动保险业高质量发展

作为金融央企成员单位，太平人寿深知，做好五篇大文章是服务中国式现代化的现实需要，也是走好中国特色金融发展之路的内在要求。长期以来，太平人寿始终坚持金融服务实体经济的根本宗旨和以人民为中心的价值取向，紧紧围绕国家重大战略指引，以“五篇大文章”为抓手，全力推进高质量发展和助力金融强国建设。

聚焦科技、绿色金融 赋能新质生产力

科技金融、绿色金融在科技创新、环境保护、能源转型、助推“双碳”落地等各方面扮演着“源头活水”的角色，与国家发展大局、经济社会运行息息相关。因此，大力发展好科技金融、绿色金融对于金融服务实体经济、培育新质生产力有着重要意义。

科技金融方面，太平人寿立足于促进新质生产力发展，聚焦国家重大战略和重点领域，充分发挥保险资金稳定性、长期性投资优势，支持科技型企业、战略性新兴产业等相关企业创新发展。如太平人寿投资18.5亿元参与太平科创基金，为科技研发、成果转化、产业化落地等提供资金支持。

绿色金融方面，太平人寿积极服务国家战略，从投资端和负债端齐发力，支持绿色低碳产业发展，赋能新质生产力。投资端，太平人寿在环境保护、清洁能源、基础设施升级等绿色产业领域扩大投资，不断推动绿色金融工作取得新成效。如2019年，太平人寿斥资65亿元领投中国铁建债转股项目；2021年投资22.5亿元成功参与中国核电非公开发行股票项目；2023年以10亿元入股中国电建新能源项目；负债端，太平人寿努力将保险业务和绿色发展相融合，充分发挥寿险公司风险管理的专业优势，不断推动产品服务创新升级，为基础设施绿色升级、节能环保、清洁生产等绿色产业的从业人员提供专业化的人身风险管理服务。截至2023年11月，累计为绿色产业企业人员提供风险保障超3.85万亿元，赔付1701件，理赔支出2537.60万元。

深化普惠金融 完善多层次社会保障体系

作为普惠金融的践行者，太平人寿把全心全意为了人民、竭尽全力服务人民作为工作的价值标准和行动指南，站稳政治性、人民性的根本立场，惠民生、兴乡村、优保障、促消保，努力扩大保险产品覆盖面，提升保险服务触达率，推动金融发展成果惠及更广大人群。

为扩大保险保障覆盖面，太平人寿聚焦普惠保险重点领域，大力发展了惠民保、城乡居民大病、特定人群保障、养老保险等产品，助力完善多层次社会保障体系。如全力支持与各地方政府合作的大病医疗保险业务，减轻城乡居民大病医疗费用负担，截至2024年6月底，已为1300多万参保群众提供大病保险保障，累计赔付近300万人次。值得一提的是，太平人寿前不久推出该公司首个普惠专属产品系列——“温暖系列”，旨在面向包括老年群体及新市民等特定人群在内的广大客户，提供涵盖意外、医疗、养老等多元化的风险保障。这也是太平人寿坚持“金融为民”初心、着力提升普惠保险覆盖面和保障责任惠及面的又一次积极探索。

太平人寿深知，发展普惠金融不仅在于提升金融服务的可获得性，同时也强调消费者权益保护工作。在此方面，太平人寿持续完善消保制度体系，逐步建立以消保管理办法为主线，消保审查、金融教育、消保考核等管理细则为支柱的“1+12”消保体制机制，全面提升公司消保工作管理水平，推动消保工作迈上高质量发展新台阶。此外，为提高消费者对金融知识和金融产品的认知度，太平人寿全国各地服务网点、公司官网、官微均设立消保教育专区，积极推动金融教育常态化，组织团队深入农村、校园、社区等场所开展金融知识普及活动。如在近期金融教育宣传月期间，各机构特别开展了“五进入”“消保县域行”等特色活动，打通金融教育“最后一公里”，切实增强消费者金融安全意识和维权意识，推动消保工作见行见效、入脑入心。

深耕养老金融 “保险+医康养”增进老年人福祉

面对老龄化背景下的民生关切，深入推进养老金融已成为保险业提升服务质效、全面践行高质量发展的必要举措。当前，养老金融的主要需求体现在风险保障、资产管理、健康养老、适老化保险服务等多方面。为此，太平人寿立足优质保险保障，不断完善“保险+医康养”生态服务圈，健全适老化服务体系，为老年消费者的美好生活保驾护航。

针对老年人的风险保障和资金管理需求，太平人寿持续丰富60岁及以上老年人保险产品，相继推出“太平超e保2020（孝心版）医疗保险”，聚焦老年人群的恶性肿瘤-重度保障，首次投保年龄上限可至80周岁；多款年金保险和终身寿险产品可支持的投保年龄超过60周岁，为老年人群资产管理提供专业解决方案。

为满足老年人品质化、差异化的健康养老需求，太平人寿以“保险+医康养”服务模式为抓手，创新构建了“乐享健康”大健康服务品牌和“乐享养老”大养老服务品牌。目前“乐享养老”已形成“乐享家”“乐享游”“乐享居”三大板块，乐享养老社区数量突破70家，满足客户医养、康养、旅养等全方位需求，为长者提供健康无忧的“享老”生活。

为优化老年人在业务办理时的服务体验，太平人寿致力于打造有温度有关爱的适老化服务体系，持续提升服务品质，营造温馨、安全、方便的服务环境。在线下营业网点，太平人寿从网点环境、窗口服务、宣传培训和应急处理四个方面完善适老化设计，如在客服大厅开设老年客户“绿色通道”，办理业务可享受优先服务；每个窗口及休息处安排充电器、老花镜、放大镜、轮椅等一系列“适老化”配套服务设备。在线上，95589中国太平客服热线开通“老年客户专属通道”，自动识别60岁以上老年客户并快速分配人工客服；“中国太平95589”微信公众号支持“长辈模式”，为高龄客户提供更便捷、优质的服务流程和操作体验。

升级数字金融 催生高质量发展新动能

伴随着互联网时代的进步，保险客户的覆盖范围越来越广、需求也更加多元化，对于保险公司而言，大力发展数字金融，提升智能化服务水平成为践行高质量发展、满足人民群众深层次需求的必要举措。

“医疗数据直连保险公司系统，真是太方便了。”近期，上海的陈女士通过随申办“上海保险码”完成了保险理赔，她也是第一位体验“一码通赔”功能的太平人寿客户。据了解，随申办“上海保险码”服务是上海市医疗保障局联合各保险企业共建的一站式普惠保险平台。自平台上线以来，太平人寿高效推进，完成系统接口开发及上线测试，保障公司客户顺利使用“上海保险码”服务。借助“一码通赔”，陈女士的住院费用理赔申请可直接拍照提交证件和病历。对消费者来说，理赔申请更加高效便捷；对于保险公司来说，理赔材料的真实性更有保障，极大提升了理赔服务质效。

“一码通赔”正是太平人寿积极实践“科技赋能金融服务”的生动缩影。近年来，太平人寿有效推进数字金融创新突破，将科技与保险业务深度融合，持续提升数字化水平赋能保险服务能力和经营管理水平。在今年6月份举办的第六届中国保险业数字化与人工智能发展大会暨“金保奖”颁奖典礼上，太平人寿连续三年蝉联“年度卓越数字寿险公司”，同时，太平人寿“医康养数字化服务平台”项目也荣获“年度保险数字化营销解决方案奖”。可以看出，依托多年积累的专业经营优势，太平人寿正在营销数智化、科技赋能方面持续发力，始终致力于为客户提供更精准的差异化保险方案，全力满足客户日益个性化、家庭化、定制化的服务需求。

立足新发展阶段，太平人寿将紧紧围绕“央企情怀、客户至上、创新引领、价值导向”的战略要求，立足保险保障本源，聚焦民生福祉，提升服务实体经济质效，扎实做好金融工作“五篇大文章”，以更加积极的姿态服务中国式现代化大局。

(责编：董童、李源)

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