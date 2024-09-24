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草原保护修复与“三北”工程建设座谈会举办

2024年09月24日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，9月21日，国家林草局在京举办草原保护修复与“三北”工程建设座谈会。会议围绕草原保护修复在“三北”工程中的定位、如何在“三北”工程中充分发挥草原作用、如何在黄河流域生态保护和高质量发展中开展草原保护修复等主题，进行深入交流研讨，提出政策建议。

会议指出，“三北”工程攻坚战三大标志性战役正式打响以来，工程区各地各部门践行山水林田湖草沙一体化保护和系统治理理念，已完成各类综合治理任务超4000万亩。三北地区草原面积22亿亩，占三北地区面积的32.7%，其中，退化草原面积11亿亩、中度以上退化面积约3亿亩。目前，在“三北”工程项目设计、建设中，对草原的重视程度与草原应有地位仍不相称。

与会专家一致认为，草原是全面打赢“三北”工程攻坚战的关键之一，要全面发挥草原作为三北地区原生植被的基础性作用。中国科学院院士、植物所研究员种康提出，要采用“天空地”一体化技术对放牧情况进行监测，做好生态和生产平衡，加强草种繁育技术和产业链建设。中国科学院院士、遗传发育所研究员曹晓风认为，要创新生态恢复模式，科学搭配运用一年生与多年生牧草，分阶段恢复草原原生生境。国务院参事、中国林科院研究员、三北工程研究院院长卢琦提出，要改革林草管理机制，适应新时代生态建设发展要求，淡化管理地类，根据资源禀赋开展沙化土地治理等。与会专家还建议，一是合理规划，突出“宜林则林、宜草则草”原则，根据降水条件确定生态恢复目标，以草为主，适当搭配乔灌木，形成稳定的草原生态系统。二是充分运用三北地区以路治沙经验，创新谋划工程项目，实现扩绿增绿。三是大力发展草种业，鼓励地方和企业创新草种生产、供给模式，为生态工程建设提供丰富多样的草种选择。四是多元化资金投入，创新草原草业领域人才培养，持续开展草原保护修复揭榜挂帅项目。

会议要求，工程区各级林草主管部门要准确、科学把握草原在“三北”工程中的重要定位，加强草原禁牧休牧监测监管，谋划以路治沙绿色长城项目，打造穿越沙地的多年生人工草地“绿带”。推广种植抗旱、抗寒的多年生优质牧草，缓解三北地区天然草原放牧压力。加大退化草原修复力度，推进治理青藏高原黑土滩型退化草原，恢复黄河上游草原生态环境。持续推进草种业发展，明确发展区域布局，编制草种繁育相关规划。挖掘国有林场、国有草场生产潜力，大力发展林木和草种苗基地。加快推进草原草业科技创新，强化人才和平台建设，推进草原标准化体系建设。

(责编：杨曦、吕骞)
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