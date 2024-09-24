人民网北京9月24日电 （记者赵竹青）面对新一轮科技革命和产业变革，以及中国式现代化建设的重大历史命题，如何更好发挥智库作用？中国科学院科技战略咨询研究院院长、中国发展战略学研究会理事长潘教峰22日在第五届智库科学与工程国际研讨会上表示，中国式现代化建设需要中国特色新型智库提供思想策源、智力支撑和行动方案。

潘教峰表示，当前，中国特色新型智库建设已经步入高质量发展新阶段，面临一系列新形势新挑战，给智库发展提出了新要求。在这一进程中，要明确智库的定位和作用、打造新型智库体系、加强组织模式与技术应用创新、推动人才队伍建设、提升智库国际化水平、提供切实有效的政策保障等。

在加强组织模式与技术应用创新方面，他特别提出，要构建矩阵式网络化的研究组织模式，建设“人工智能驱动的智库”。

“智库高质量发展是一个系统工程，需要多个方面并驾齐驱、相辅相成、互为促进。这些关键问题直接关乎智库高质量发展的未来，关乎时代发展赋予中国特色新型智库的职责使命。”潘教峰说。

第五届智库科学与工程国际研讨会由中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称战略咨询院）、中国工程院战略咨询中心、中国发展战略学研究会共同主办，国家电子政务专家委员会主任、十二届全国政协副主席王钦敏，中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣等多位知名专家学者作报告并参与讨论。

(责编：赵竹青、吕骞)

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