人民网北京9月24日电（记者杨曦）国家发展改革委今日召开专题发布会，介绍设备更新行动进展成效和典型做法。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春在会上表示，近年来，按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同各地区和各有关部门坚持节约优先方针，深入推进节能降碳增效行动，推动节能降碳工作取得积极成效。

刘德春指出，同时要看到，各领域还存在大量老旧设备，节能降碳改造和设备更新的潜力依然巨大。将超长期特别国债资金支持范围扩大到重点行业节能降碳改造，主要目的是推动一批用能设备更新升级，加快推广节能降碳先进技术，提高节能降碳能力。

刘德春表示，国家发改委聚焦工业、建筑、交通、能源等重点领域，大力支持锅炉、电机、汽轮机、变压器、换热器、泵、压缩机、照明等高耗能高排放设备更新改造。此外，将项目实施的节能效果作为筛选项目的重要标准，将设备改造后年节电量超过50万千瓦时，或年节能量超过150吨标准煤的项目纳入支持范围，以便惠及更多中小企业。

刘德春介绍，7月底以来，国家发改委组织地方和有关中央企业积极申报用能设备更新项目。经过严格筛选把关，今年超长期特别国债资金支持的用能设备更新项目超过500个，项目总投资超过500亿元。初步测算，相关项目实施后，预计每年可形成节能量约300万吨标准煤，减少二氧化碳排放约800万吨，将对实施节能降碳行动形成有力支撑。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经