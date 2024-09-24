任妍 焦磊

在科技迅猛发展的当下，AI与智能技术的深度融合为各行业带来了新的发展机遇，引领消费市场迈向新的阶段。近日，荣耀终端有限公司首席执行官赵明在“人民会客厅”分享了荣耀在AI和折叠屏技术上的重大突破和创新，以及其全球化进程中的探索与展望。他表示，荣耀在不断挑战自我、打破行业固有思维的过程中，逐步在全球市场中占据了重要地位。

在刚刚结束的 IFA 展会上，荣耀展示了最新旗舰产品系列 Magic V3以及全新的 MagicBook Art 14。此外，全面呈现了其在 AI 战略和技术上的突破，包括 AI 换脸识别和 AI 智能体（AI Agent），这些技术不仅助力荣耀在欧洲市场的发展，也为其全球化拓展打下了坚实基础，推动荣耀向全球高端品牌迈进。

“折叠屏不仅是‘行走的高科技’，也是中国强大产业链支持下的产物。”谈到荣耀最新推出的折叠屏技术，赵明表示，未来，荣耀将通过持续创新，推动折叠屏技术的极致化设计。赵明认为，创新的关键在于打破思维的惯性和懒惰，挑战既有的思维模式和行业标准才是推动技术进步的核心。

在AI战略方面，赵明表示，AI技术的发展需要沉淀和积累，而非单纯的概念宣传。荣耀的目标是基于AI平台化的能力，打造真正理解消费者意图的AI系统。赵明认为，AI技术的竞争将成为未来科技创新的主航道，荣耀必须在这一领域不断进行能力建设，以保持全球市场中的竞争力。

“荣耀在AI技术上的发展方向是如何在AI平台化能力更懂消费者。”赵明详细介绍了荣耀AI技术的四层架构，从跨设备、跨系统的融合，到单个电子设备的AI赋能，再到应用层的拓展，直至平台级AI的全面应用。荣耀正在逐步构建一个完整的AI生态系统，致力于打造一个能够真正帮助消费者提升生活质量的智能系统。

随着数字世界与物理世界的深度融合，新技术的创新应用引领人类社会进入全新发展阶段。然而，新技术带来的安全风险同样不容忽视。

近日，全国信息安全标准化技术委员会官网发布《生成式人工智能服务安全基本要求》，面向社会公开征求意见，AI服务的信息安全问题受到广泛的关注。

对此，赵明表示，荣耀始终将用户数据安全放在首位，通过端侧AI的能力最大化保护用户隐私，同时设有隐私和数据安全专项，帮助消费者管理APP权限，确保最小化数据风险。

企业出海是当前深挖国际市场的重要出路。回顾荣耀的全球化历程，赵明始终坚信创新是引领品牌发展的核心动力。荣耀在国际市场的拓展过程中，并未依赖低价策略，而是通过高端技术和创新产品赢得消费者认可。

他表示，荣耀的全球化不仅仅是产品的国际化，更是品牌形象和市场信任的建立。荣耀从华为体系中独立出来，尽管面临许多挑战，凭借团队的勇气和不服输精神，荣耀在全球市场上实现了快速增长。过去一年，荣耀实现了近200%的增长，今年预计将有超过70%的增长。

“荣耀就如同从华为这棵参天大树上分出的一枝充满活力的新枝丫。荣耀扎根于肥沃的中国产业链和创新机制的土壤之中，日渐成长为一个独立的品牌。”赵明表示，如今，荣耀已踏上了属于自己的独具特色的发展征程，荣耀的品牌理念“GO BEYOND”不仅代表着超越技术极限，更象征着不断突破自我和行业界限的勇气。

(责编：郝帅、吕骞)

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