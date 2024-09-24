人民网北京9月24日电 （欧阳易佳）国际泥沙研究培训中心（以下简称“泥沙中心”）成立40周年泥沙与土壤侵蚀国际研讨会近日在京举办。水利部副部长李良生介绍，中国政府开展了大规模江河湖库治理、水土保持和生态环境保护，水土保持措施年均减少土壤流失16亿吨。

李良生表示，经过40年的发展，泥沙中心已成为世界泥沙领域专业实力强、影响大的交流合作平台，奠定了在全球泥沙领域的引领地位，为世界泥沙科学的发展进步作出了重要贡献。期待泥沙中心作为世界泥沙领域的领军单位，进一步按照联合国教科文组织和中国政府的要求，发挥好在国际泥沙领域和联合国教科文组织二类中心的引领作用，继续支撑联合国教科文组织政府间水文计划第九阶段战略计划目标的实现，为解决全球共同面临的水安全问题、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

联合国驻华协调员常启德在致辞中表达了对泥沙中心成立40周年的祝贺，强调这个里程碑式的事件代表着几十年来为应对最严峻的环境挑战而开展的全球合作。泥沙中心作为泥沙领域的领导者，一直站在泥沙管理的最前沿，已成为全球国际合作的典范，为全球侵蚀和沉积管理领域的研究和能力建设提供了专家和贡献。期待继续利用现有知识和伙伴关系，为更加安全和可持续的未来作出贡献。

联合国教科文组织自然科学助理总干事莉迪亚·布里托表示，泥沙中心是联合国教科文组织1984年建立的第一个二类中心，也是世界上其他地区已建立的29个涉水二类中心的榜样，在促进地方、区域和全球范围内土壤和泥沙资源的可持续管理等方面发挥了重要作用。感谢中国政府长期与教科文组织开展的卓有成效的合作，期待与中国科学家进一步深化合作。

本次会议主题为“交流互鉴、共建清洁美丽世界”。UNESCO东亚地区办事处、中国UNESCO全国委员会、国际水利与环境工程学会、国际泥沙旗舰计划、UNESCO涉水二类中心的代表和教席作交流发言。来自20余个国家和地区的150余人参加会议。

(责编：郝帅、吕骞)

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