人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第三届亚洲国际水周在京开幕

2024年09月24日17:13 | 来源：人民网
小字号

大会现场。人民网 欧阳易佳摄

大会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京9月24日电 （欧阳易佳）9月24日，以“共促未来水安全”为主题的第三届亚洲国际水周（3rd AIWW）在北京开幕。本届大会由中国水利部和亚洲水理事会共同主办，中国水科院牵头承办。来自70个国家和地区、20余个国际组织和涉水机构近600位国际代表，以及国内约700位水利行业人士参加大会。

中国水利部部长李国英表示，水是万物之母、生存之本、文明之源。对于发展任务极其繁重、国情水情极其复杂、江河治理难度极大的中国，兴水利、除水害，一直都是治国安邦的大事。“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，为推动水利高质量发展、保障中国水安全提供了根本遵循，指引中国治水事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国水利部坚持问题导向、坚持底线思维、坚持预防为主、坚持系统观念、坚持创新发展，统筹高质量发展和高水平安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，着力完善水旱灾害防御体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理，不断提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供了有力的水安全保障。

开幕式上，亚洲水理事会秘书长赵镕德、中国水利部国科司司长金海共同介绍《北京宣言——第三届亚洲国际水周亚洲水声明》的发布背景和主要内容。李国英与尹锡大共同签署《北京宣言——第三届亚洲国际水周亚洲水声明》，呼吁共同应对气候变化、城市化加速和人口增长带来的水问题，通过创新驱动、国际合作和知识共享寻找解决方案，促进可持续发展，保障亚洲以及全球的未来水安全。

据悉，亚洲国际水周是亚洲水理事会的旗舰活动，旨在交流共享亚洲水问题的实用解决方案、宣传和推广亚洲水治理成果，将亚洲水事务提升至全球水议程。本届大会包含“亚洲水问题”“亚洲水声明”“水项目商业论坛”三大主体活动，设置“水战略与水政策创新”“数字孪生赋能智慧水利”“气候变化与涉水灾害”“水与粮食能源安全”“水与流域生态系统”“知识集成与传播”六大议题，以促进国际水社会深入交流、深化合作，共同谱写构建人类命运共同体的水治理新篇章。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第三届亚洲国际水周在京开幕
　　大会现场。人民网 欧阳易佳摄 人民网北京9月24日电 （欧阳易佳）9月24日，以“共促未来水安全”为主题的第三届亚洲国际水周（3rd AIWW）在北京开幕。…
水利部：我国水土保持措施年均减少土壤流失16亿吨
　　人民网北京9月24日电 （欧阳易佳）国际泥沙研究培训中心（以下简称“泥沙中心”）成立40周年泥沙与土壤侵蚀国际研讨会近日在京举办。水利部副部长李良生介绍，中国政府开展了大规模江河湖库治理、水土保持和生态环境保护，水土保持措施年均减少土壤流失16亿吨。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部