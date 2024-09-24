大会现场。人民网 欧阳易佳摄

人民网北京9月24日电 （欧阳易佳）9月24日，以“共促未来水安全”为主题的第三届亚洲国际水周（3rd AIWW）在北京开幕。本届大会由中国水利部和亚洲水理事会共同主办，中国水科院牵头承办。来自70个国家和地区、20余个国际组织和涉水机构近600位国际代表，以及国内约700位水利行业人士参加大会。

中国水利部部长李国英表示，水是万物之母、生存之本、文明之源。对于发展任务极其繁重、国情水情极其复杂、江河治理难度极大的中国，兴水利、除水害，一直都是治国安邦的大事。“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，为推动水利高质量发展、保障中国水安全提供了根本遵循，指引中国治水事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国水利部坚持问题导向、坚持底线思维、坚持预防为主、坚持系统观念、坚持创新发展，统筹高质量发展和高水平安全，统筹水灾害、水资源、水生态、水环境治理，着力完善水旱灾害防御体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理，不断提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供了有力的水安全保障。

开幕式上，亚洲水理事会秘书长赵镕德、中国水利部国科司司长金海共同介绍《北京宣言——第三届亚洲国际水周亚洲水声明》的发布背景和主要内容。李国英与尹锡大共同签署《北京宣言——第三届亚洲国际水周亚洲水声明》，呼吁共同应对气候变化、城市化加速和人口增长带来的水问题，通过创新驱动、国际合作和知识共享寻找解决方案，促进可持续发展，保障亚洲以及全球的未来水安全。

据悉，亚洲国际水周是亚洲水理事会的旗舰活动，旨在交流共享亚洲水问题的实用解决方案、宣传和推广亚洲水治理成果，将亚洲水事务提升至全球水议程。本届大会包含“亚洲水问题”“亚洲水声明”“水项目商业论坛”三大主体活动，设置“水战略与水政策创新”“数字孪生赋能智慧水利”“气候变化与涉水灾害”“水与粮食能源安全”“水与流域生态系统”“知识集成与传播”六大议题，以促进国际水社会深入交流、深化合作，共同谱写构建人类命运共同体的水治理新篇章。

(责编：郝帅、吕骞)

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