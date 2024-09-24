人民网北京9月24日电 （欧阳易佳）时值金秋，丰收当季。京津冀蔬菜花卉产业高质量发展对接会日前在雄安新区雄县成功举办。大会围绕蔬菜花卉产业在京津冀农业产业协同发展中的精准定位和未来增长点，以及蔬菜花卉产业高质量发展的新方向、新路径、新举措展开探讨。

中国农业科学院蔬菜花卉研究所所长张友军表示，国家大宗蔬菜产业技术体系自建立以来，始终致力于推动我国蔬菜花卉产业的科技进步与可持续发展。体系汇聚了全国顶尖的科研力量，在品种选育、栽培技术、病虫害防治以及产后加工等各个环节深入研究、不断创新。在全国范围，国家大宗蔬菜产业技术体系积极响应国家战略，围绕蔬菜花卉产业的绿色发展、高质量发展，积极与当地政府、企业、科研院校交流合作，为蔬菜花卉产业的发展提供强有力的技术支撑。通过技术培训、示范推广等方式，将先进的技术和理念传递给广大种植户，提高蔬菜花卉的产量和品质，增加农民收入，助力乡村振兴。

中国工程院院士、浙江大学农业生命环境学部常务副主任喻景权认为，应以大食物观为指引，实现蔬菜产业高质量发展。目前，我国蔬菜产业面临灾害性气候频发，肥水资源利用率低，土壤健康维持困难等问题，应加快构建现代设施和省力化生产技术体系，提升农业机械化、智能化水平，提高土壤地力，构建绿色生产技术体系。

中国园艺学会副理事长、原北京林业大学副校长张启翔表示，我国是世界花园之母，商品化花卉生产起始于20世纪80年代，生产规模和销售额持续增长，到2022年达到149万公顷，产值达2255亿元。目前已形成相对稳定的产品结构，应不断推进花卉种质创新，建立高效育种体系，培育新优品种。同时研发优化高效繁殖栽培技术，创新产业发展模式，延长花卉产业链。

(责编：郝帅、吕骞)

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