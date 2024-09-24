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铁路12306推出同车接续功能

2024年09月24日18:44 | 来源：新华网
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新华社北京9月24日电（记者樊曦）记者24日从中国国家铁路集团有限公司了解到，为了给旅客出行提供更多选择，铁路12306手机App和网站推出同车接续功能。

据铁路12306科创中心相关负责人介绍，旅客在查询车票后，点击“中转”标签，系统在提供不同车次换乘方案的基础上，可将能组合的同一列车不同区段的两段同席别或不同席别的剩余车票，组合形成该车次的同车接续方案，供旅客选择。

选择同车接续方案的旅客，中途不用换车，同车更换席位即可，各段车票票价仍然遵循递远递减原则，即里程越长，平均运价率越低，车票总票款为两段车票票价之和。比如：北京西至武汉的列车，如剩余北京西至郑州东、郑州东至武汉的一等或二等车票，即可形成北京西至郑州东的一等或二等A座位+郑州东至武汉的一等或二等B座位组合的同车接续方案；如剩余北京西至石家庄、石家庄至武汉的一等或二等车票，即可形成北京西至石家庄一等或二等C座位+石家庄至武汉一等或二等D座位组合的同车接续方案。

目前，铁路12306迎来国庆假期售票高峰期。铁路国庆假期运输自9月29日开始，至10月8日结束，为期10天。自9月15日开始发售国庆黄金周运输第一天即9月29日火车票以来，截至24日9时，铁路12306已累计发售9月29日至10月7日车票5613万张，系统运行平稳。

(责编：卫嘉、白宇)
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