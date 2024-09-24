人民网北京9月24日电 （记者许维娜）近期，不少地方围绕非遗推出一系列具体举措，促进非遗开发利用，助力非遗活起来、火起来。

以新疆为例，新疆的非物质文化遗产涵盖民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统技艺等众多类别，构成了一个极为绚丽多姿的文化宝库。

在弘扬中华优秀传统文化的当下，有专家表示，打造一个专业的综合性非遗展馆，对于推动非遗创造性转化、创新性发展，促进非遗融入现代生活意义重大。

近日，新疆首个综合性非遗展馆——新世界新疆非物质文化遗产馆（以下简称“非遗馆”）顺利竣工并正式移交。

据了解，非遗馆总建筑面积约 1.3 万平米，由中央大厅、基本陈列厅、展演厅、互动体验厅、多功能厅等组成。在这里，观众可以通过实物展览、传承人活态展示、图文影像等多种方式，体验到传统音乐、舞蹈、乐器、体育运动、民间文学、美食制作、传统工艺、节庆习俗等饱含中华民族智慧的文化瑰宝。它将成为大美新疆的精彩文化名片，见证并续写新时代各民族交往交流交融的新篇章。

联合国教科文组织前总干事、欧盟亚洲中心董事会高级顾问伊琳娜·博科娃表示，非物质文化遗产对促进文化保护、推动文明对话意义重大。中国非物质文化遗产众多，向世界展示了悠久灿烂的中华文明。新疆加强非物质文化遗产保护、传承和利用，有助于促进民族团结，推动文旅和创意等产业发展，深化丝绸之路文化交流合作。欧盟亚洲中心将与中国新疆携手，向世界展现一个更加和谐多彩的美丽新疆。

据悉，这一项目是新疆和香港文化旅游交流合作的又一丰硕成果。“新世界长期投身推动公益和文化保育事业的发展，未来，我们将继续秉持‘创造共享价值’的理念，持续关注传统文化的传承与弘扬，助力文化自信建设。”新世界发展执行副主席兼行政总裁郑志刚表示，相信非遗馆将更好承担非物质文化遗产收藏、展示、传承、体验以及研究、教育等使命，让中华文脉历久弥新。

非遗馆是近年来新世界文化保育工作的最新力作。“未来，我们将继续以自身丰富经验参与到包括非物质文化遗产保护在内的文化传承与保育项目之中，让文化润心铸魂，助力中国文化在世界舞台上绽放光芒。”郑志刚说。

(责编：郝帅、吕骞)

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