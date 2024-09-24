9月24日上午，中国人民银行行长潘功胜在国务院新闻办发布会上宣布，为进一步支持经济稳定增长，将推出金融支持经济高质量发展的一系列措施，受到社会广泛关注。这些措施主要包括：第一，降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行；第二，降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比；第三，创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。

下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅约0.5个百分点左右；大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票……细数这套金融政策“组合拳”，不难看出，中国人民银行正通过加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

宏观政策是中国经济保持平稳运行、迈向高质量发展的重要推动力。此次推出的金融政策“组合拳”，充分发挥了货币政策对金融和经济活动的调节作用，既符合市场期待，又实现精准调控，有利于进一步稳增长、调结构、防风险，有利于进一步稳预期、强信心、促发展，将为实现全年经济发展预期目标提供更坚实的政策支撑。

降低存款准备金率，有利于保持流动性合理充裕，支持社会融资规模和货币信贷总量稳定增长、均衡投放，从而更好支撑经济稳定增长。而降低政策利率，则有利于带动市场利率下行，让企业能够从银行等金融机构获得低成本的融资支持。这些措施将有效缓解融资难、融资贵问题，使得很多企业特别是小微企业更容易从银行借钱，从而有更充裕的资金实现自身更好发展。

不仅是这一次的“组合拳”，今年以来，我国一直坚持支持性的货币政策立场和政策取向，在2月、5月、7月先后三次实施了比较重大的货币政策调整，货币政策的成效不断显现，融资成本处于历史低位。而此次降准政策实施后，我国银行业平均存款准备金率大概是6.6%，与国际上主要经济体的央行相比还有一定的空间。潘功胜也表示，在存款准备金率方面，到年底之前还有三个月时间，中国人民银行将根据情况，有可能进一步再下调0.25—0.5个百分点。既加大逆周期调节力度，同时又为未来留有余地，有力护航中国经济平稳向前。

降低存量房贷利率，顺应了市场对政策的期待，有利于减轻购房者负担。去年8月份，中国人民银行就曾推动商业银行有序降低存量房贷利率，收到了较好效果。今年5月17日，全国房贷利率的政策下限放开之后，新发放贷款利率在市场报价利率基础上减点幅度扩大，利率水平大幅下降，再一次拉大了新老房贷的利差，广大存量房业主一直期盼能够尽快享受到政策红利。此次中国人民银行拟指导银行对存量房贷利率进行批量调整，将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计将惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭的利息支出约1500亿元左右。广大购房者节省了购房开支，能够把更多资金用在家庭消费上，有助于促进扩大消费和投资，从而缓解国内有效需求不足等问题，推动中国经济更好实现高质量发展。

创新结构性货币政策工具支持资本市场，在中国人民银行历史上还是第一次，旨在稳定股市、提振信心，支持资本市场稳定发展。股市是宏观经济的风向标，近期受多重因素影响A股市场表现较为疲弱，对于稳定市场预期、提振微观主体信心、实现全年经济社会发展目标形成挑战。为支持股市稳定发展，提振投资者信心，中国人民银行创设了新的结构性货币政策工具，即证券、基金、保险公司互换便利和股票回购、增持专项再贷款，充分体现了加大宏观调控力度、增进宏观政策协同。互换便利首期操作规模为5000亿元，未来可视情况扩大规模，将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。同时，此次创设的股票回购、增持专项再贷款，也能够激励引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票，将对维护资本市场稳定发挥重要作用。

独特的制度优势和日趋成熟的宏观调控能力是中国经济发展的一大优势。在24日的发布会上，金融监管总局局长李云泽和中国证监会主席吴清同时宣布了金融支持经济高质量发展的一系列举措，三部门齐心协力，将为推动经济回升向好和高质量发展提供更加有力有效的金融支持。

金融是国民经济的血脉，金融血脉畅通，经济才会身强体健。相信金融政策“组合拳”的持续发力，将会为经济发展注入“源头活水”、蓄积强劲动能，推动中国经济在高质量发展之路上驰而不息、行稳致远。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经