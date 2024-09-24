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中国对外投资规模继续保持世界前列

2024年09月24日22:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月24日电（记者谢希瑶）商务部、国家统计局和国家外汇管理局24日联合发布《2023年度中国对外直接投资统计公报》。公报显示，中国对外投资规模继续保持世界前列。

　　公报全面反映2023年中国对外直接投资情况，主要呈现以下特点：

　　一是投资规模继续保持世界前列。2023年，中国对外直接投资流量1772.9亿美元，较上年增长8.7%，占全球份额的11.4%，较上年提升0.5个百分点，连续12年列全球前三，连续8年占全球份额超过一成。2023年末，中国对外直接投资存量2.96万亿美元，连续7年排名全球前三。

　　二是境外企业覆盖全球超过80%的国家和地区。截至2023年底，中国境内投资者共在全球189个国家和地区设立境外企业4.8万家，其中，在共建“一带一路”国家设立境外企业1.7万家。2023年，多数境外企业盈利或持平。

　　三是投资领域持续多元，近八成投向四大领域。2023年，中国对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业门类，其中流向租赁和商务服务、批发零售、制造、金融四个领域的投资占全年总量近八成。对建筑业、信息传输/软件和信息技术服务业投资增长较快，增速分别为97.2%、34.9%。

　　四是对亚洲和非洲投资快速增长，对共建“一带一路”国家直接投资增长三成。2023年，中国对外直接投资近八成流向亚洲，比上年增长13.9%，其中对东盟投资251.2亿美元，增长34.7%。对非洲投资39.6亿美元，是上年的2.2倍。2023年，对共建“一带一路”国家直接投资407.1亿美元，较上年增长31.5%。

　　五是对世界经济贡献日益凸显。2023年，对外投资带动中国货物进出口2731亿美元，增长6.4%，占同期中国货物进出口总值的4.6%，境外企业实现销售收入3.5万亿美元，向投资所在地纳税753亿美元，年末境外企业员工总数近430万人，其中六成为外方员工。

(责编：白宇、卫嘉)
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