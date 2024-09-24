新华社北京9月24日电（记者刘慧、刘羽佳）证监会24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，并就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》公开征求意见。

关于并购重组，证监会表示，将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。此外，鼓励上市公司加强产业整合，进一步提高监管包容度，提升重组市场交易效率，提升中介机构服务水平等。

关于市值管理，证监会发布的指引要求上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员、控股股东等相关方的责任，并对主要指数成份股公司披露市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，指引明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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