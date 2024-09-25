本报记者 屈信明

习近平总书记强调：“各类金融机构都要坚守初心、回归本源，切实增强竞争力和服务能力，满足实体经济和人民群众多层次多样化金融服务需求。”党的二十届三中全会《决定》提出：“积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。”

深化金融供给侧结构性改革，为经济社会发展提供高质量服务，更好满足人民日益增长的美好生活需要，金融企业如何创新作为？中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）通过“综合金融+医疗养老”服务作出探索并取得成效。

创新医疗养老服务，深入践行金融为民

在河北沧州中西医结合医院，平安医疗险被保险人李女士入院后，在手机上申请了“直赔”服务；上海市民欧阳老先生中度失能，作为中国平安“无忧护”住家护理服务的客户，他享受到专业人员长期住家照护等服务……

“我们一直坚守‘专业，让生活更简单’的承诺，不断丰富优质金融产品、医疗养老服务供给，努力满足群众对美好生活需要。”中国平安董事长马明哲说。

2万名科技开发人员，每年上百亿元科技研发投入，超5.2万项专利；5万名内外部医生，3.6万家合作医院，602项居家养老服务……坚实的“科技底座”、高效的医养综合服务平台，支撑中国平安不断提升经营质效和金融、医疗及养老服务水平。

一组组数据印证了企业的努力和消费者的认可——

每一秒，中国平安服务热线平均服务24人次；每一分钟，通过线上线下多样化方式为近1000个客户完成保险理赔；每一天，为新市民提供专属风险保障65万人次。中国平安2024年中期报告显示，集团目前为2.36亿个人客户提供服务，其中有1.5亿客户使用医疗养老服务。

精准支持实体经济，做好金融五篇大文章

从戈壁到草原，一台台数十米高的风电设施蔚为壮观。作为新型电力基础设施，风电生产安全容不得丝毫马虎。

平安产险曾连续接到一家风电企业叶片损坏报案。查勘理赔后，凭借风险管理经验，理赔服务人员认为，叶片生产可能存在技术问题。他们发现叶片在主体结构制造环节控温控压不稳定，致使叶片出现细微高低差，埋下开裂隐患。找到问题所在后，平安产险帮助企业完善生产工艺流程。

国产大飞机、“蓝鲸一号”钻井平台、川藏铁路……中国平安服务覆盖前中后全链条，助力实体经济高质量发展。

深中通道上，车辆川流不息。为保障项目建设方安全高效施工，中国平安全面参与深中通道主体工程9个标段的保险项目，累计提供风险保障约80亿元。

林中百鸟共鸣，浅滩虾蟹集聚，深圳市福田红树林生态公园生机盎然。平安产险推出红树林碳汇指数保险，通过“保险+科技”方式量化监测林业碳汇增长，以金融创新助力绿色发展。

“直播间人气旺，百合很受欢迎。”在甘肃临洮县，直播带货助力种植户增收。中国平安通过提供普惠金融服务、开展消费帮扶、丰富教育资源、培训医护技能等，助力村民安居乐业。2018年以来，“三村工程”持续开展，帮扶村业、村医、村教。

“睡眠监测床垫、跌倒识别雷达、一键报警求助……平安的居家养老服务让我心里很踏实。”深圳市民吴先生家进行了适老化改造，方便日常起居。据了解，中国平安持续优化“住联体”居家养老标准化服务体系，不断满足百姓多样化养老需求。

“通过卫星传来的数据，我能随时了解茶园土质状况，用自动化设备做好田间管理。”广东河源市紫金县茶农温伟兵说，平安银行星云物联计划帮助他实现数字化农业生产，增效率、降成本。

数据显示，截至6月末，中国平安累计投入近9.46万亿元支持实体经济发展。“中国平安将坚持服务实体经济的根本宗旨，进一步做好金融五篇大文章。”马明哲说。

在完善公司治理中加强党的领导

8月上旬，河北石家庄市大雨中，身穿“平安橙”的党员先锋队值守低洼积水路段，提醒过往车辆及行人谨慎通行。

“接到‘代理退保’电话切勿轻信。”“查查‘睡眠保单’，避免保障缺失。”不久前，中国平安云南昆明分支机构党员组成“消保小喇叭”宣传队，在网点、社区、广场等宣传普及金融知识。

党的二十大报告提出，推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制。

中国平安强化党委在公司治理中的地位，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

“将党的领导深度融入公司治理各环节，确保公司发展方向、经营管理符合党和国家方针政策。”中国平安党委书记胡剑锋说，中国平安加强党建引领、以党建促业务，在深度参与社会治理、服务乡村全面振兴、发展新质生产力等方面出台多项举措，为企业实现可持续发展筑牢根基。

为更好履行企业社会责任，近年来，中国平安通过持续建立健全ESG（环境、社会和公司治理）管理体系，形成指标科学完备、流程清晰规范的绩效考核机制。目前，中国平安在国内外主流ESG评级结果中，均处于行业领先水平。

“中国平安将坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持以人民为中心的价值取向，为客户、员工、股东和社会创造价值回报，以金融高质量发展服务经济社会高质量发展。”马明哲说。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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