本报记者 吴秋余

“根据中央的决策部署，为进一步支持经济的稳定增长，中国人民银行将坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。”在24日的国务院新闻办新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布将推出金融支持经济高质量发展的一系列措施。金融监管总局局长李云泽和中国证监会主席吴清出席本次发布会，共同介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。

下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元

发布会上，潘功胜宣布，近期中国人民银行将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，同时，降低中央银行的政策利率，即7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%调降至1.5%，并引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。

“降准政策实施后，银行业平均存款准备金率大概是6.6%，这个水平与国际上主要经济体的央行相比，还有一定空间。在存款准备金率上，我们也会根据情况，到年底之前可能进一步再下调0.25—0.5个百分点。”潘功胜说。

本次政策利率调整之后，预计将会带动中期借贷便利（MLF）利率下调约0.3个百分点，预期贷款市场报价利率（LPR）、存款利率等也将随之下行0.2到0.25个百分点。

李云泽介绍，今年以来，金融监管总局统筹推进防风险、强监管、促发展三大重点任务。在防风险方面，压茬推进化险工作，努力为经济发展营造安全稳定的金融环境；在强监管方面，以改革破难题、以制度促规范，不断增强行业可持续发展能力；在促发展方面，加大对重点领域和薄弱环节的金融服务力度。截至今年8月末，高技术产业贷款、制造业中长期贷款同比分别增长13.2%、15.9%。推动小微贷款增量扩面，一视同仁加大对民营企业的支持力度。同时，金融监管总局指导保险机构全力做好重大事故和自然灾害理赔服务，今年前8个月，保险业已累计赔付1.55万亿元，同比增长26.1%。

李云泽表示，下一步，金融监管总局将努力营造稳定、透明、可预期的监管政策环境，不断提升服务实体经济质效，为高质量发展贡献更多金融力量。

将存量房贷利率降至新发放贷款利率附近，平均每年减少家庭利息支出约1500亿元

为促进房地产市场平稳健康发展，潘功胜宣布，将降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例。中国人民银行将引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点；统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%；将5月份人民银行创设的3000亿元保障性住房再贷款，中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%；将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。

此次中国人民银行拟指导银行对存量房贷利率进行批量调整，预计将惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭的利息支出约1500亿元。

为进一步增强对银行和收购主体的市场化激励，中国人民银行将保障性住房再贷款政策中人民银行出资的比例，由原来的60%提高到100%。“原来商业银行放100亿元，人民银行提供60亿元，现在商业银行放100亿元，人民银行提供低成本资金100亿元，加快推动商品房的去库存进程。”潘功胜表示，在将部分地方政府专项债券用于土地储备基础上，中国人民银行将研究允许政策性银行、商业银行贷款支持有条件的企业市场化收购房企土地，盘活存量用地，缓解房企资金压力。在必要的时候，也可以由人民银行提供再贷款支持。

李云泽介绍，今年初建立的城市房地产融资协调机制取得了良好效果。截至目前，商业银行已审批“白名单”项目超过5700个，审批通过融资金额达到1.43万亿元，支持400余万套住房如期交付。金融机构对房地产行业的支持力度也在不断扩大，截至8月末，房地产开发贷款较年初实现了正增长，扭转了房开贷下滑的态势，房地产的并购贷款和住房租赁贷款也分别增长14%和18%。

李云泽表示，金融监管总局将配合人民银行积极推进稳妥降低存量房贷的利率，进一步减少居民的房贷支出。同时，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，坚决打赢保交房攻坚战。

首次创新结构性货币政策工具支持资本市场稳定发展

为了维护我国资本市场稳定，提振投资者信心，潘功胜宣布，创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。

“这是人民银行第一次创新结构性货币政策工具支持资本市场。”潘功胜表示，人民银行与证监会、金融监管总局协商，创设两项结构性货币政策工具：第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购、增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。

据悉，互换便利首期操作规模是5000亿元，未来可视情况扩大规模，通过这项工具所获取的资金只能用于投资股票市场。股票回购、增持专项再贷款首期额度是3000亿元，后期根据市场情况评估后可扩大规模，这项工具适用于国有企业、民营企业、混合所有制企业等不同所有制的上市公司。

吴清介绍，今年4月，国务院出台了新“国九条”，证监会认真抓好落实，会同相关方面制定了若干个配套文件，制定修订了50多项制度规则，与新“国九条”一起形成了“1+N”政策规则体系，资本市场强监管、防风险、促高质量发展取得了一些初步成效。

吴清表示，证监会将重点抓好“三个突出”：一是突出增强资本市场内在稳定性，树立回报投资者的鲜明导向。二是突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展，聚焦服务新质生产力等重点领域，用好多种资本市场工具，多措并举活跃并购重组市场。证监会将发布关于促进并购重组的六条措施，同时努力会同各方面畅通私募股权创投基金“募投管退”各环节循环。三是突出保护中小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，同时在代表人诉讼、先行赔付等方面争取落地更多示范性案例。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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