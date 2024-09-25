本报记者 刘志强

“两新”政策实施以来，国家发展改革委会同各地区各有关部门，用足用好各类支持政策，推动大规模设备更新不断取得新进展新成效。9月24日，国家发展改革委召开新闻发布会介绍了有关情况。

工业领域设备更新稳步推进，企业技术改造步伐加快

机器设备是生产力的重要组成部分，是现代化产业体系的“骨架”。“随着新型工业化、城镇化持续深入推进，各类设备更新需求越来越大。以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，加快实施设备更新行动，对促进产业升级、发展新质生产力具有重要意义。”国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春说。

工业是各类设备的研发生产部门，也是大量先进设备主要的使用部门。会上，工业和信息化部规划司副司长张建华告诉记者，为推动工业领域大规模设备更新，工业和信息化部与各相关部门制定了多方面支持政策。

资金支持方面。建立全国工业领域设备更新和技术改造项目库，配合国家发展改革委通过超长期特别国债加力支持工业领域大规模设备更新，加大向中小企业、民营企业倾斜。联合财政部开展制造业新型技术改造城市试点和中小企业数字化转型城市试点，设立专门引导资金，聚焦支持重点企业、产业链、科技产业园区数字化转型，建设一批示范项目。

金融支持方面。配合中国人民银行实施科技创新和技术改造再贷款，工业领域第一批推荐项目已通过国家产融合作平台推送至21家金融机构，部分企业与金融机构已完成对接，协议贷款约1500亿元，对于专项再贷款项目，中央财政还将贴息1.5个百分点。目前，相关部门正在组织工业领域第二批项目推荐。

税收支持方面。财政部、国家税务总局印发相关文件，对企业2024年至2027年相关设备数字化智能化改造投入，按10%抵免企业当年应纳税额。

标准引领方面，梳理了71项国家标准纳入制修订计划，出台和制定目录，为企业设备购置提供参考。

“此外，各地因地制宜，采用投资补助、贷款贴息、股权投资、融资租赁和担保补贴等方式支持工业领域设备更新。总体看，工业领域设备更新稳步推进，企业技术改造步伐加快。”张建华告诉记者一组数据：今年1至8月，全国工业设备投资增长11.1%，技术改造投资增长10.6%，增速较2023年全年分别高2.4、5.9个百分点；二季度，全国规上工业企业数字化研发设计工具普及率达到83.1%、关键工序数控化率达到64.9%，较2023年底分别提高1.1和1.9个百分点。

住宅老旧电梯更新、环卫设施设备更新等项目稳步实施

建筑和市政基础设施是“两新”工作的重要领域之一。住房城乡建设部城市建设司一级巡视员邢海峰介绍了相关进展：截至目前，住宅老旧电梯更新、污水处理、环卫设施设备更新及生命线工程配套设备更新等重点任务，已获得超长期国债资金支持。此外，各地自筹资金400多亿元投入建筑和市政基础设施设备更新。全国累计完成6400多座供水厂、污水处理厂、换热站、液化气充装站、垃圾处理站等设施相关设备更新；完成住宅老旧电梯、供排水设备、环卫设备、建筑施工设备、生命线工程等方面2100万套/件设备更新；完成建筑节能改造2200万平方米。

建筑和市政基础设施设备更新重点任务绝大多数都与民生和安全保障密切相关，特别是住宅老旧电梯更新，群众意愿强烈、社会关注度高。

“根据《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（以下简称“若干措施”），我们将住宅老旧电梯更新改造纳入超长期特别国债资金支持范围，对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新改造。”邢海峰告诉记者，2024年，计划通过超长期特别国债资金支持各地对4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新，“我们将会同有关部门做好项目组织实施，着力消除电梯安全故障隐患，让人民群众安全乘梯、放心乘梯。”

交通、农业、教育、文旅、卫生等领域设备更新扎实推进

工业、建筑市政等领域外，交通、农业、教育、文旅、卫生等也是设备更新的重点领域。会上，刘德春介绍了相关进展。

交通、农业领域。今年1至8月，城市公交车电气化替代、老旧营运货车更新、老旧营运船舶更新数量大幅增长；全国报废汽车回收量为421万辆，同比增长42.4%，已达到去年全年报废量的90%以上。老旧农机报废更新深入推进，带动1至8月农林牧渔业投资同比增长5.2%。

教育、文旅、卫生领域设备更新方面。持续推进高校及职业院校教学科研仪器设备、实训教学设备，游客运载设备、观光设备、游乐设施更新，全面推进智慧文旅改造提升，带动1至8月教育业、文化体育娱乐业投资分别增长3.0%、2.2%。多地公立医院持续发布医疗设备采购清单，更新升级一批彩超机、CT机等设备。

若干措施提出，将设备更新支持范围扩大到重点行业节能降碳改造。“其主要目的是加快推广节能降碳先进技术，提高节能降碳能力。”刘德春告诉记者，7月底以来，国家发展改革委组织地方和有关中央企业积极申报用能设备更新项目。经过严格筛选把关，今年超长期特别国债资金支持的用能设备更新项目超过500个，项目总投资超过500亿元。初步测算，相关项目实施后，预计每年可形成节能量约300万吨标准煤，减少二氧化碳排放约800万吨，将对实施节能降碳行动形成有力支撑。

“在各方面共同努力下，重点领域设备更新工作取得积极进展，对稳增长、促转型的作用不断显现。”刘德春表示，国家发展改革委将会同有关方面用足用好加力支持“两新”等各项政策和超长期特别国债等各项资金，尽快让政策红利惠及更广大经营主体，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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