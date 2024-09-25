本报记者 徐 靖

参会者在体验新能源汽车。

崔吉沛摄

“万小特”服务型人形机器人。

王 磊摄

跨座式单轨列车。

崔吉沛摄

“本源悟空”超导量子计算机模型。

崔吉沛摄

数据来源：安徽省统计局

9月23日，2024世界制造业大会在安徽合肥落下帷幕。

5年前，习近平总书记在向2019世界制造业大会所致贺信中指出：当前，全球制造业正经历深刻变革，各国需要加强合作、互学互鉴，共同把握新一轮科技和产业革命机遇，增强制造业技术创新能力，推动制造业质量变革、效率变革、动力变革。

牢记殷殷嘱托，安徽制造不断进阶。2018—2023年，规上工业增加值年均增长7.5%，去年规上工业营收5.1万亿元，制造业高质量发展持续推进。

因地制宜 积蓄动能

“安徽已成为新兴的工业大省和制造业大省。”在今年5月国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，安徽省省长王清宪介绍。

作为传统农业大省，安徽制造底气何来？

围绕因地制宜发展新质生产力，安徽传统产业转型升级、新兴产业集群发展、未来产业前瞻布局，为制造业发展积蓄更加强劲的动能。

在合肥市长虹美菱股份有限公司冰箱智能制造基地，有了工业互联网技术助力，冰箱生产也能科技感满满。

如今，借助数字化力量，安徽传统制造业焕发新生机。2023年，当地智能家电（居）产业营收1850亿元，冰箱、洗衣机、空调“三大件”产量不断增长。

新能源汽车和智能网联汽车是安徽规划打造的十大新兴产业之一，如今更是安徽的首位产业。今年上半年，安徽新能源汽车产量位居全国前列。

不只汽车，目前全球10%的显示面板，全国50%的光伏玻璃、20%的光伏组件都是安徽造。

发展新质生产力，安徽还超前布局建设未来产业。

在本源量子计算科技（合肥）股份有限公司量子计算机组装与测试实验室，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”自今年1月上线运行以来，成功应对全球133个国家超1400万次访问，累计完成超26万个量子运算任务。

量子技术应用场景也越来越丰富。在合肥量子中心，有一座220千伏量子示范应用变电站，它全面采用测量、通信、计算等量子科技三大方向成果，为中心提供可靠供电。

近年来，安徽积极开辟未来产业新赛道，启动建设未来产业先导区，加快布局量子信息领域重大应用示范工程……作为国内最早布局量子科技与产业的省份之一，安徽量子科技与产业如今已初具规模。

创新发展 培育集群

将科技创新贯穿制造业发展全过程，是先进制造业发展的必然要求。“创”字当先，离不开源源不断的科技成果顺利落地转化。

今年4月，合肥综合性国家科学中心成果推介会举行，首次展示多项重大科研成果。如今，安徽大科学装置“沿途下蛋”机制逐步形成。截至目前，合肥综合性国家科学中心已梳理大科学装置衍生技术成果176项，催生中科离子、中科太赫兹等企业22家。

同时，安徽积极向科技体制机制改革要效益：把科技创新指标纳入省委季度考核体系，树立鲜明导向；在106家单位全面推广“赋权+转让+约定收益”模式；建设“科大硅谷”，打造科技体制机制改革“试验田”……让更多科技从业者从实验室步入大市场。

科技含量的提高，换来发展的高质量。

近年来，安徽完善以企业为主体的技术创新体系，构建从科技型中小企业到科技领军企业的梯次培育体系。2023年，全省新增科技型中小企业约9600家，高新技术企业约4200家，认定科技领军企业11家。

随着科技型企业不断成长，一个个初具规模的产业集群涌现。

2018年以来，通过与西北工业大学等高校和科研院所合作，安徽省灵璧县打造轴承检测研发创新平台，走出一条高端轴承产业发展路径。目前，已有60家相关企业落户灵璧轴承产业园。

在安徽省肥西县，通过培育专精特新“小巨人”企业，制造业的成色更足。眼下，肥西共有专精特新“小巨人”企业22家，位居全省县域之首。

科创与产业同频共振，还离不开金融活水助力。

“我们紧跟安徽制造再进阶之路，在打通金融服务科创堵点上不断尝试。”邮储银行安徽省分行相关负责人表示，在支持实体经济方面，截至今年6月末，累计投放各类资金近2000亿元。

向“海”而兴 助企成长

9月12日，一列中欧班列从合肥铁路物流中心启程，满载当地生产的白色家电等货物，经二连浩特口岸向境外疾驰而去。2014年，合肥发出首趟中欧班列，目前已通达20个国家、151个国际站点。

一趟趟中欧班列，是安徽向“海”而兴的缩影。

2024世界制造业大会期间，不少客商驻足安徽海螺集团有限责任公司的展位。“我们运用5G、人工智能、云计算等技术，构建了矿山无人驾驶、智能包装发运、智能质量管理和智慧物流供应链平台等数字智能产业生态圈，吸引了不少外国客商。”安徽海螺集团有限责任公司党委书记、董事长杨军介绍。

今年上半年，安徽货物贸易进出口总值3967.8亿元，创下历史同期最高水平。其中电动载人汽车出口49亿元，同比增长1.7倍。

向“海”而兴，既要走出去，又要引进来。

记者了解到，安徽持续推进营商环境优化。在服务外企过程中，当地强化政策支持、建立高规格服务机制、实施“徽动全球”合作伙伴计划、打造更加公平有序的市场环境。特别是今年2月，安徽建立省领导联系重点外资外贸企业工作机制，采取上门走访、调研座谈等多种形式，收集企业诉求并推动解决，一批难题迎刃而解。

对于促进民营企业发展，当地同样重视。去年8月以来，安徽常态化召开民营企业家恳谈会，邀请民营企业家与省委、省政府主要负责同志面对面座谈，反映问题困难，提出意见建议。

不断优化的营商环境，让经营主体在安徽“落得住”“干得好”。

从2017年与江淮汽车合资生产纯电动乘用车，到2020年大众安徽正式揭牌，再到2023年投资10亿欧元在合肥经开区建立研发、创新与采购中心……大众汽车与安徽的合作愈发深入。

近年来，越来越多的外企选择在安徽落户，推进合作共赢。截至今年8月，安徽外商直接投资增速连续21个月高于全国平均水平。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经