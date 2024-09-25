本报记者 李俊杰 罗阳奇

金秋九月，巢湖之畔，人形机器人、纯电轿跑、无人驾驶电动垂直起降航空器等一批制造业领域最新科技成果集中亮相。9月20—23日，以“智造世界·创造美好”为主题的2024世界制造业大会在安徽合肥举行。

自2018年起，今年已是安徽举办的第七届世界制造业大会。从2019年首次设立主宾国，到2021年特设韩国国家馆以及“进博好物”展区，再到2023年专门设立参展国展区，国际化、世界性已成为大会的关键热词。

“今年，我们坚持把开放作为大会鲜明标识。”安徽省政府副秘书长、2024世界制造业大会执委会办公室副主任常业军介绍，本届大会不仅邀请到法国担任主宾国、国际友好省州（城市）代表参会参展，还谋划了更加突出国际化主题、更具国际化特色的活动，如2024国际商协会大会、主宾国活动、国际友好省州（城市）系列活动等。大会期间，出席的外宾人数占重要嘉宾数量比重首次超过50%。

此次参加世界制造业大会，是土耳其国会议员布伦特·泰兹江第一次来安徽。他说：“一个曾经以农业为主的省份，迅速发展成为智能绿色制造强省、新兴产业集聚地，这样的发展速度令人赞叹。”

与布伦特·泰兹江不同，这已经是中国美国商会主席谭森第十五次来到安徽。“过去的18个月里，我们组织了两个考察团来安徽。”谭森说，“近年来，安徽持续推进改革开放，优化营商环境，吸引多国企业前来投资并茁壮成长，这里的吸引力不断增强。”

在合肥滨湖国际会展中心，一辆长约26米、重约30吨的单轨列车一经亮相，便吸引众多参观者纷纷驻足观看。这是本届大会最大的实物展品——来自法国阿尔斯通公司的跨座式单轨列车。

除此之外，还有来自韩国、德国、美国、加拿大、荷兰、马来西亚等11个国家的31家知名企业亮相本届大会国际展区，集中展示其在智能制造、汽车部件、高端装备、精密器件等领域的新技术、新成果。

眼下，世界制造业大会的“国际范儿”越来越浓，以高能级平台促成高质量合作的特色愈发彰显。

历届大会持续深化企业项目对接活动，累计促成合作签约项目3600余个、实际完成投资超1.5万亿元，吸引德国大众新能源汽车等一批重大项目落地，助力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

今年也不例外。除开幕式暨主旨演讲外，本届大会还举办了成果展示、中国制造业民营企业合作交流对接会、安徽省新兴产业与跨国公司对接会、中欧制造业合作发展对接会、2024低空经济大会等30余场重要活动，为来自国内外的参会人员搭建起对接洽谈、共商合作的平台。

“我们已经连续多年参加世界制造业大会，每次都能有所收获。”望着展台前络绎不绝的参观者，国网安徽省电力有限公司智能装备研发带头人左军说。

“世界制造业大会展示了境内外制造业领域的新产品、新技术、新业态，我们也借这个平台展示公司在机器人领域的最新技术和科研实力。”左军介绍，这几天有不少参会企业来了解他们展出的人形机器人“万小特”，已与几家企业达成了初步合作意向。

以会为媒、以会聚智、以会引资，世界制造业大会自首次举办以来，“朋友圈”不断扩容，合作成果日益丰硕。最新数据显示，2024世界制造业大会共促成合作项目718个，投资总额达到3692亿元。

“在开放中发展，在合作中壮大。”常业军说，相信未来会有更多企业在安徽找到新商机、好伙伴、新赛道，安徽也将带给全球投资者新机遇、新惊喜。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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