本报合肥9月24日电 （记者李俊杰）20日，在2024世界制造业大会开幕之际，由安徽省工业和信息化厅编制的《2024安徽制造业发展报告》正式发布。报告紧扣制造业发展主旨主题，分为综述、产业发展、协同创新、数实融合、绿色发展、市场活力、开放合作、人才兴皖、营商环境共9个篇章，展示了安徽制造业发展成果。

报告显示，过去5年，安徽规模以上工业增加值年均增长7.2%。2023年，全省规模以上工业增加值增长7.5%；工业投资、制造业投资和技改投资均增长20%以上；全省规模以上工业营业收入突破5万亿元，达到50875亿元，增长8.9%；工业增加值1.4万亿元。今年1—7月，全省规模以上工业增加值增长8.5%。

近年来，安徽抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，有效发挥十大新兴产业推进组作用，突出链群协同、串珠成链、聚链成群、集群成势，推动制造业融合化集群化发展，着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。2023年，汽车全产业链和装备制造业营业收入双双突破万亿元，新一代信息技术、新材料、绿色食品、智能家电（居）等产业营业收入超千亿元。

《 人民日报 》（ 2024年09月25日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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