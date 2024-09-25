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2024国际商协会大会在合肥举办

2024年09月25日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥9月24日电  （记者徐靖）链接商协会资源，推动安徽高水平对外开放。日前，以“汇商合作  畅通供需  共赢发展”为主题的2024国际商协会大会在安徽合肥成功举办。大会由安徽省人民政府主办，中国国际商会支持，安徽省贸促会、国际商会承办。来自31个国家和地区的448位代表齐聚一堂。大会现场，与会代表围绕畅通国内国际双循环、践行可持续发展等方面，分别从各自领域和企业实际出发，探讨产业趋势，分享实践经验，为安徽经济高质量发展提供新思路。

　　作为此次大会的重要环节，2024国际商协会大会项目合作洽谈会同期举办。400余名与会代表参与洽谈，现场共达成初步合作意向180余项。

　　据悉，国际商协会大会是以商会、行业协会等社会组织为参与主体的经贸交流活动，致力于打造连接长三角和中部地区的国际商协会联盟、资本市场平台、贸易中心等市场化要素对接平台。安徽高度重视商协会发展，已连续多年举办国际商协会大会，发起组建中部地区国际商会联盟，牵头搭建中部地区与长三角地区国际商会的对接平台，推动商协会成为促进要素对接、服务经济发展的重要力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月25日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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