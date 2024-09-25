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安徽省未来智能网联新能源汽车创新中心成立

2024年09月25日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥9月24日电  （记者李俊杰）日前，作为2024世界制造业大会重点专项活动之一的新能源汽车产业集群发展圆桌会在安徽合肥举办。会上，安徽省新能源汽车产业集群建设战略咨询委员会宣布，成立安徽省未来智能网联新能源汽车创新中心。

　　安徽省新能源汽车产业集群建设战略咨询委员会汇聚30余名汽车相关领域院士专家、企业家，主要围绕洞察前沿趋势、搭建创新平台、技术攻关对接、应用场景创造、产业生态培育等方面系统展开工作。

　　此次成立的创新中心是委员会开展工作的实体化运作机构，将充分依托委员会的智力资源，广泛链接科技成果供给侧与市场应用需求侧，旨在建设面向未来、立足安徽、辐射全国的汽车领域科创中心。

　　一是集聚高端智力资源，围绕安徽省新能源汽车产业新经济生态建设，对相关重大问题开展调查研究。二是协同联动各类创新主体，围绕汽车产业链配置创新资源，加快前沿领域和核心技术攻关，推动更多高价值、高潜力的技术成果迈向工程化应用和商业化量产阶段。三是推动更多科技成果加速在皖落地转化，集聚一批科技型汽车企业，为当地新能源汽车产业持续发展注入新动能。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月25日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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