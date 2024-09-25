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稳妥推进能源绿色低碳转型（观象台）

李 政
2024年09月25日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　聚焦战略安全、运行安全、应急安全三方面构建新型能源体系，稳妥推进能源绿色低碳转型，将为经济社会平稳运行持续提供坚强保障

　　

　　能源安全事关经济社会发展全局。当前，我国以煤炭为主的化石能源消费约占八成。同时，我国油气资源短板长期存在，区域性、时段性能源供需紧张问题时有发生，需要我们有效应对能源安全风险挑战。

　　前不久，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，专门对稳妥推进能源绿色低碳转型作出总体部署。稳妥推进能源绿色低碳转型，需要从战略安全、运行安全、应急安全三方面着手，确保低碳转型与能源安全并行不悖。

　　聚焦关键核心领域，确保能源体系战略安全。以油气为代表的能源资源和支撑新能源产业发展的稀缺金属资源，是当前我国需要提升战略应变能力的重要领域。为此，要提升能源国际竞争能力，巩固和拓展海外能源资源保障水平，主动寻求国际能源科技合作，持续引领绿色低碳能源技术革新，保持我国在国际绿色能源供应链的主导地位。要建立健全稳定可靠的能源资源储运体系，进一步优化石油、天然气等化石能源储运体系建设，扩大储备规模，提升储运能力，为能源绿色低碳转型平稳推进创造安全环境。此外，还要提升以煤制油为代表的战略安全技术储备能力，进一步巩固我国能源体系战略安全。

　　协调推进多能互补，确保能源体系运行安全。能源转型的“先立后破”，不是简单的化石能源和可再生能源此消彼长、一蹴而就的问题，而是需要两者相互配合。一方面，煤炭等化石能源的功能定位需要逐渐改变。要加快现役煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，从原有的主要支撑性电源向基础保障性和系统调节性并重转变，在保障能源安全的前提和经济成本最优的情况下，实现安全可靠有序替代。另一方面，构建以非化石能源为主体的多元能源生产供给体系。非化石能源是我国能源体系的关键组成部分。要从各地资源禀赋出发，科学合理确定新能源发展规模，提升新上项目非化石能源消费比重。同时，要发挥煤炭兜底保障作用，加强煤炭资源精细地质勘查，科学优化煤炭产能，加大油气资源勘探和开发力度，力争国内石油长期稳产，稳步提升天然气产量。

　　构建新型电力系统，确保能源体系应急安全。增强能源安全风险管控能力，应当坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的基本原则，聚焦能源调控关键领域，推进技术攻关，布局构建新型电力系统。一方面，坚持以非化石能源为主体构建新型电力系统。持续优化电源结构，稳步开发水电，稳妥有序发展核电，积极发展风电、光伏，推进应急保障电源建设，逐步提升区域电力应急保障能力。另一方面，优化电力系统调节能力。要攻坚大规模高比例新能源外送技术，发展高质量配电网，建设智慧化调度体系，提升需求侧协同能力，升级改造新一代煤电，以提升电网对非化石能源的消纳、配置与调控能力。

　　平稳有序推动能源低碳转型，是我国经济社会发展全面绿色转型的重要方面。聚焦战略安全、运行安全、应急安全三方面构建新型能源体系，稳妥推进能源绿色低碳转型，将为经济社会平稳运行持续提供坚强保障。

　　（作者为清华大学气候变化与可持续发展研究院院长）

　　《 人民日报 》（ 2024年09月25日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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