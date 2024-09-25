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2024中国企业500强榜单显示——

大企业研发投入持续增长（新视点）

本报记者 刘志强
2024年09月25日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　企业是创新的主体。前不久，中国企业联合会、中国企业家协会在2024中国500强企业高峰论坛上，发布了中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强等榜单。从榜单来看，当前我国大企业在创新方面呈现出研发投入快速增长、专利质量继续提升、产业结构持续优化等特点。

　　先看投入。500强企业2023年共投入研发费用18137亿元，比上年增加了2350亿元，增幅为14.89%；企均研发投入为39.17亿元，比上年的35.80亿元增长了9.41%；研发投入总额占其营业收入总额的比例为1.90%，较上年提高了0.05个百分点，是2002年以来的最高值，也是连续第七年提高。

　　再看专利与标准方面的表现。500强企业2023年持有有效专利总数202.97万件，比上年增长了7.66%，其中持有发明专利88.96万件，比上年增长了19.67%；共申报参与标准制定75252项，较上年申报数增加了142项，企业申报参与标准制定数据实现了6连升。在参与国际标准制定上，企业共申报参与了5267项，比上年增加了275项，其中通信设备制造、电信服务、电网行业为前三位，合计占32.93%。

　　产业结构也在持续优化。先进制造业和新一代信息技术产业快速增长，在500强中的地位更加突出。500强企业中，新能源设备制造、动力和储能电池、通信设备及计算机制造、半导体及面板制造、工业机械及设备制造等先进制造业入围企业数量稳中有增。

　　企业营收是经营状况的重要体现。从2024中国企业500强榜单看，我国大企业呈现出经济效益改善向好的态势。

　　——实体企业发展加速效益改善。500强企业中，实体企业（不含地产与金融企业）2023年营业收入为91.85万亿元，较上年增长了2.31%；482家非银行企业的收入利润率、净资产利润率分别为2.75%、7.26%，较上年分别提高了0.19个百分点、0.05个百分点。

　　——制造业企业对营业收入增长贡献较高。500强企业2023年营业收入共110.07万亿元，较上年增加了1.71万亿元，增长1.58%，其中264家制造业企业共实现营业收入45.22万亿元，较上年增加了0.89万亿元，增长2.01%，对总体的增长贡献为52.19%，高于服务业和其他行业贡献。

　　世界一流企业既是一个国家所具备经济实力的基础与支撑，也是一个国家竞争力影响力的显著体现。

　　“纵观我国企业发展壮大的历程，可以看出，我国企业规模成长迅速，中国企业500强入围门槛逐年提升。”中国企业联合会常务副会长兼秘书长朱宏任同时表示，现阶段，企业在转型发展中还面临不少困难和挑战，广大企业家要坚定信心、迎难而上，加快塑造发展新动能新优势，提升自身的实力和竞争力，奋力向世界一流企业迈进。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月25日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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