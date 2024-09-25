吴晓璐

原标题：进一步促进中长期资金入市 提升上市公司投资价值

9月24日，证监会主席吴清在国新办新闻发布会上表示，证监会将坚持强本强基、严监严管，坚持以改革促发展、保稳定，不断健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化。下一步将重点抓好“三个突出”，突出增强资本市场内在稳定性，突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展，突出保护中小投资者合法权益。

打通中长期资金入市痛点堵点

支持各类资金加大入市力度

吴清介绍，为进一步打通中长期资金入市的痛点堵点，最近在有关部委的大力支持下，证监会等相关部门制定了《关于推动中长期资金入市的指导意见》，总体是着眼于“长钱更多、长钱更长、回报更优”的目标，进一步促进中长期资金入市。

指导意见重点提出了三方面举措：一是大力发展权益类公募基金。重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资者回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品，努力为投资者创造长期收益。下一步，证监会将进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基ETF等指数化产品创新，适时推出更多包括创业板、科创板等中小盘ETF基金产品，更好服务投资者，更好服务国家战略和新质生产力发展。此外，证监会将推动公募基金行业稳步降低综合费率，现在已经走了两步，后面还有一步，通过稳步降低综合费率，更好让利投资者、回报投资者。

二是完善“长钱长投”的制度环境。重点是提高对中长期资金权益投资的监管包容性，全面落实3年以上长周期考核。打通影响保险资金长期投资的制度障碍，促进保险机构做坚定的价值投资者，为资本市场提供稳定的长期投资。同时，引导多层次、多支柱养老保障体系与资本市场良性互动，完善全国社保基金、基本养老保险资金投资政策制度，鼓励企业年金基金根据持有人不同年龄和风险偏好探索开展不同类型的差异化投资。

三是持续改善资本市场生态。重点是多措并举提高上市公司质量和投资价值，完善机构投资者参与上市公司治理等配套制度安排，同时严厉打击各类违法违规行为，塑造中长期资金“愿意来、留得住、发展得好”的良好市场生态。

谈及中央汇金公司加大对ETF的增持力度，吴清表示，这充分体现了国家投资机构对A股市场投资价值的高度认同，对稳定市场、提振信心发挥了非常重要的作用。证监会将会同有关方面，进一步支持中央汇金公司加大增持力度、扩大投资范围的有关安排，推动包括中央汇金公司在内的各类中长期资金投资股市。

此外，证监会也将积极支持保险资金在内的各类资金加大入市力度，提供更好的政策环境，进一步增强战略性储备力量，共同全力促进资本市场稳定健康发展。

激发并购重组市场活力

提高上市公司质量和投资价值

吴清表示，为进一步激发并购重组市场活力，在前一阶段广泛调研、听取各方意见的基础上，证监会研究制定了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，坚持市场化方向，更好发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用。意见的主要内容包括：大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级；积极鼓励上市公司加强产业整合；进一步提高监管包容度；下大力气提升重组市场交易效率；引导证券公司等中介机构进一步提高服务水平，充分发挥交易撮合和专业服务等功能，助力上市公司实施高质量的并购重组等。

此外，吴清表示，提高上市公司质量、提升投资价值，上市公司必须切实担负起责任。目前，证监会已会同相关部委研究制定了上市公司市值管理指引，要求上市公司依法做好市值管理。包括要求长期破净公司制定价值提升计划，评估实施效果并公开披露，形成市场约束；要求主要指数成份股公司切实负起责任，制定市值管理制度，明确职责和应对措施，定期披露执行情况等。

吴清强调，要加强市值管理，但同时上市公司和相关方必须要提高合规意识，不能以市值管理的名义实施操纵市场、内幕交易等违法违规行为。

(责编：罗知之、陈键)

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