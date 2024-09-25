苏向杲

原标题：如何看待最新LPR“按兵不动”？

利率是资金的价格，是重要的宏观经济变量，决定着资金流向，对宏观经济均衡和资源配置有重要导向意义。其中，LPR（贷款市场报价利率）作为市场最为关注的利率之一，不仅影响着企业融资和个人贷款成本，还深刻影响着经济活动的活跃度。

近日美联储降息50个基点之后，市场对9月份LPR的调降充满期待。不过，9月份全国银行间同业拆借中心公布的最新LPR仍与8月份保持不变：1年期品种报3.35%，5年期以上品种报3.85%。

一些市场人士认为，9月份LPR宜进一步调降，以持续推动我国宏观经济稳中向好，助力稳经济、稳增长、保就业、保民生。但9月份LPR却没有下调，该如何看待这一现象？笔者以为，综合监管最新表态、银行业发展现状等因素，可从三个维度理解最新LPR“按兵不动”。

其一，LPR下调面临两重约束。

结合经济金融环境来看，9月份LPR调降面临两方面因素的掣肘：一方面，LPR作为贷款定价基准，在存款利率没有进一步下调的前提下，调降LPR会使商业银行净息差“雪上加霜”。商业银行净息差目前仍处于承压阶段，上半年商业银行净息差为1.54%，低于1.8%的警戒线，较前期高点下降超过50个基点。净息差收窄会导致商业银行营收、利润增速放缓，抵御风险和服务实体经济的能力减弱。另一方面，若LPR下调，为稳息差，商业银行势必会调降存款利率，这可能加剧存款“搬家”和定期化趋势，均不利于银行业稳健运行。

其二，LPR变动亦受政策利率影响。

从运行机制来看，自2019年中国人民银行改革完善LPR报价形成机制后，LPR由报价行根据对最优质客户实际执行的贷款利率，综合考虑资金成本、市场供求、风险溢价等因素，在政策利率的基础上市场化报价形成。即，政策利率会直接影响LPR，在9月份政策利率未变动的情况下，9月份LPR保持不变亦属正常现象。

此前，中期借贷便利（MLF）利率扮演了政策利率的角色。而目前，公开市场7天期逆回购操作利率是中国人民银行的主要政策利率。从最近一次变动情形来看，今年7月份7天期逆回购操作利率由此前的1.8%降至1.7%，随后，1年期LPR及5年期以上LPR均跟降10个基点。从9月份LPR下调的紧迫性来看，此前LPR报价很少存在间隔一个月调降的现象，7月份这一轮调降的成效也有待8月份和9月份验证，因此，9月份LPR调降的必要性并不充分。

其三，10月份LPR或大概率下调。

按照以往情况，政策利率调整后，LPR大概率跟进。9月24日，中国人民银行行长潘功胜宣布：“降低中央银行的政策利率，即7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%调降至1.5%，同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差的稳定。”由于9月份LPR已公布，因此，此次政策利率调整后，10月份LPR大概率会跟进下调。目前，存量房贷利率普遍处于较高水平，LPR若下调，将起到缓解购房者压力，提振市场信心、扩大内需等积极作用。

“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”一项货币政策的实施往往需要同时考量稳增长和防风险、长期和短期、内部与外部均衡等多个相互制约的目标，决策者往往需要在权衡多重利弊影响后择优从之。因此，市场和投资者宜理性看待9月份LPR“按兵不动”。笔者也相信，随着后续LPR的跟进调整，以及近日其他稳增长金融政策的密集出台，将共同促进我国宏观经济的高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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