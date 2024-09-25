原标题：“混合动力”是汽车电动化的关键一环

近年来，随着新能源汽车补贴政策和消费者偏好的逐步调整，市场格局悄然生变，混合动力汽车（HEV，以下简称“混动”）以其独特的优势迅速崛起，成为新能源汽车领域的新星。

根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会的最新数据，今年8月份，在国内乘用车市场上，增程式电动汽车（EREV）批发销量11.5万辆，同比增长109%；狭义插混车（PHEV）批发销量34.5万辆，同比增长84%，增速均远高于纯电动汽车。

随着混动汽车销量持续火爆，越来越多的车企选择入局。近日，现代汽车公布了全新的中长期战略“Hyundai Way”。其中提到，公司将强化混动产品阵容，同时正在研发全新的混动车型。另外，福特、斯特兰蒂斯等跨国车企也在酝酿推出混动汽车。国内方面，原本只生产纯电动汽车的哪吒、零跑、岚图、深蓝等也都已经推出或即将推出混动车型。

事实上，混动汽车的强势崛起，为新能源汽车市场带来了巨大热度与广阔机遇。一方面，混动车型为传统车企向新能源汽车转型提供了更为顺畅的过渡路径。另一方面，混动车型的普及也有助于缓解消费者对续驶里程的焦虑，提高新能源汽车的市场渗透率，为电动化的全面实现奠定了基础。

与此同时，伴随着混动车型数量和矩阵扩大，新车型逐步向高端市场迈进。这一趋势不仅体现了消费升级的市场需求和混动技术的价值所在，更为新能源汽车市场的多元化发展注入了新动力。

笔者认为，混动技术本质上是燃油车向电动化过渡的桥梁，通过内燃机与电机的协同工作，实现了动力系统的优化与升级，既保留了燃油车的续驶优势，又融入了纯电动汽车的环保特性。其存在与发展是当前技术条件下兼顾燃油经济性与环保性能的最佳选择，不仅不与电动化目标相悖，反而是实现全面电动化的关键一环。

展望未来，当汽车充电变得和加油一样高效便捷时，或许就是混动技术完成其历史使命，行业全面电动化时代到来之时。在此之前，混动技术将继续发挥其独特优势，在新能源汽车领域发挥重要的作用，推动整个行业向更加绿色、高效、可持续的方向发展。

(责编：罗知之、陈键)

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