殷高峰

原标题：8月份光伏新增装机同比微增 行业竞争加剧

9月23日，国家能源局发布今年1月份至8月份全国电力工业统计数据。今年前8个月，国内光伏新增装机量13999万千瓦，同比增长23.71%。其中，8月份单月新增装机1646万千瓦，同比增长2.88%。值得关注的是，相比今年7月份的21.05GW，8月份新增装机环比下降21.8%。

“今年8月份光伏装机规模环比下降和8月份的高温天气有一定的关系。”一家电站施工企业相关负责人告诉《证券日报》记者。

万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，8月份我国新增光伏装机同比微涨，说明光伏新增装机增速或正在由过去的高速增长向中速增长转变。

行业集中度将进一步提升？

隆基绿能董事长钟宝申表示，过去几年新增光伏装机的幅度经常在50%以上，预计行业接下来将进入平稳增长期，年增长幅度在10%到15%之间。

而从价格方面来看，9月9日，中国华能集团有限公司2024年度光伏组件（第二批）框架协议采购开标，N型双面组件的报价已低至0.655元/W。而在9月18日的华电集团2024年第二批光伏组件集中采购招标中，更有企业报出了0.6221元/W的价格。

“从供给侧来看，随着大批新建光伏组件产能的陆续投产，产能增长远超终端需求增长。一些企业为维持现金流，只能不断降低报价甚至低于成本价销售，这也是近期国内光伏组件报价屡创新低的一个重要因素。”屈放进一步表示，从整体来看，当前光伏产业链博弈加剧，导致部分主产业链企业处于亏损状态。另一方面，随着行业竞争加剧，一些落后产能正在加速出清，缺乏竞争优势的企业或将加速淘汰。

钟宝申表示，预计光伏市场供需错配仍会维持一段时期，但如果未来市场增速放缓，行业竞争的强度将加大，行业集中度也会进一步提升。

加速海外布局

据分析机构Gangtise投研预测，2024年全球光伏市场装机规模预期为520GW，其中中国240GW，剩余为海外市场。国泰君安则发布研报称，中东、非洲、印度等新兴市场新能源转型加速，有望支撑2024年海外新增光伏装机。

另据《证券日报》记者了解，在行业整体承压的背景下，不少光伏头部企业正在加速“出海”。

工信部、中国光伏行业协会发布数据显示，今年上半年我国光伏组件出口量同比增长近20%。欧洲仍然是我国最大的组件出口市场；巴基斯坦、印度、沙特分别跃升为我国第二大、第四大和第五大组件出口国。

《证券日报》记者从隆基绿能了解到，除了欧洲市场，公司在海外市场已经陆续获得亚太多个国家和地区的BC组件订单。

“当前新兴市场经济处于快速增长势头。这些地区想要经济发展，就必须要有足够的新增电力。但对于一些国家来讲，建设大型电力项目是比较困难的，而光伏项目恰恰具备成本低、建设快、规模可大可小等特点。”钟宝申说。

此外，截至目前，已有包括TCL中环、晶科能源、远景科技、钧达股份、天合光能等在内多家企业，近期陆续宣布在中东地区投资建厂。

除中东地区外，光伏企业也在积极布局其他市场。例如，阿特斯已在美国建立了5GW的N型新技术光伏组件工厂和5GW高效N型电池片项目。

“光伏企业的海外布局不仅可以使企业规避一定的市场风险，也有助于其扩大全球市场份额。”在屈放看来，随着全球光伏市场的需求不断增长，尤其是新兴市场的需求增长，有望使光伏企业获得新的业务增长空间。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经