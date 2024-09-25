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风电装机快速增长 中国风电企业拓展海外市场

冯思婕
2024年09月25日08:54 | 来源：证券日报
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原标题：风电装机快速增长 中国风电企业拓展海外市场

9月23日，国家能源局发布了1月份至8月份全国电力工业统计数据。截至8月底，全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦，同比增长14%。其中，风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。

另据咨询机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）八月份公布的数据显示，今年上半年，风电整机商之间的价格竞争态势趋于平缓，机组价格与2023年底持平。从订单情况来看，远景能源在国内市场共收获11.7GW的风机订单，位居榜首；运达股份紧随其后，并以11.4GW的风机订单，位居陆上风电新签订单量首位；金风科技则首次领跑海上风电市场，上半年共获签2.3GW海上风机订单。

对此，金风科技方面表示，今年上半年，国内风电机组市场招标总量达66.11GW，同比增长47.88%。其中，陆上风机招标量为60.74GW，海上风机招标量为5.37GW。此外，随着技术进步及风电大型化的发展，6MW及以上机型正成为招标市场的主流。

沙利文大中华区合伙人兼董事总经理贾庞在接受《证券日报》采访时表示，国内风电项目的风机绝大多数由国内风电整机企业供应。大量风电项目成功稳定的运行，不仅证明了国内风电整机企业的产品质量和技术实力，也为企业不断优化产品和技术提供了宝贵的运营数据和经验。

运达股份近期在接受投资者调研时表示，此前，公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获得订单，今年公司又在中东地区实现市场突破，已获得部分风电项目订单。同时，公司已启动与国外大型能源集团的合作，未来将加速全球战略布局，加大海外客户开拓力度，提升海外订单规模，打造公司未来盈利增长点。

金风科技表示，当前，公司已在中东、北非、中亚、南非、南美、欧洲等多个地区实现了项目签约。

贾庞认为，国内风电制造产业链已较为完善，主轴、铸件、叶片、塔筒等零部件国产化率已经非常高，齿轮箱、海缆、轴承等零部件的国产化替代也在加速，“因此，在供应链稳定性、制造成本等方面，国内风电整机企业在拓展海外市场上相比部分海外企业更具优势。”

(责编：罗知之、陈键)
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