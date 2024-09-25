崔 爽

原标题：信息通信：强劲高质量发展“信息大动脉”

近日，北京、上海、深圳等地运营商纷纷推出5G-A套餐，这预示着经过一年的建设发展，代表最新一代移动通信技术的5G-A，开始进入寻常百姓家。

这是我国信息通信业高质量发展阔步向前的缩影。

改革开放之初，我国被外商称为“几乎没有电话的国家”。

来到新中国成立75周年的历史节点，我国已建成全球规模最大、技术领先、性能优越的数字基础设施，形成网络、算力和新技术基础设施全面发展的格局。从覆盖范围最广的5G网络、光纤宽带网络，到位居全球前列的算力基础设施规模和水平，再到蓬勃兴起的人工智能、区块链等新技术设施，一张张“金名片”越擦越亮。

更难能可贵的是，坚实的信息底座让数字时代“枝繁叶茂”，我国已成为全球数字经济发展最快的国家之一，数字经济规模稳居世界第二，数字技术融入经济社会发展的各领域、全过程，亿万民众畅享数智红利。

畅通的信息“大动脉”正在迸发强劲动能，助推数字中国巨轮乘风破浪、扬帆远航。

基础设施持续建强 数字底座更加坚实

最新数据显示，我国已建成5G基站383.7万个，全球占比超过60％，实现“市市通千兆”“县县通5G”“村村通宽带”；算力总规模位居全球第二；5G标准必要专利声明量全球占比达到42％，5G基站和手机全球市场占有率均超过50％；工业互联网初步建成网络、标识、平台、数据、安全五大体系；5G应用融入千行百业，在工业、电力、矿山、医疗、教育等领域实现规模推广……

一串串数字背后，是信息通信业筚路蓝缕的征程。

“我国在1994年全功能接入国际互联网，当时仅有一条网速64K的网线，速率非常低。”工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国曾谈道，经过30年的发展，我国已经拥有10.9亿网民，形成全球最大的数字消费市场。

信息通信业是构建国家信息基础设施，提供网络和信息服务，全面支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性行业。随着互联网、物联网、云计算、大数据等技术加快发展，信息通信业内涵不断丰富，从传统电信服务、互联网服务延伸到物联网服务等新业态。

数据显示，2023年我国网络零售额达到15.42万亿元，连续11年居世界首位；移动支付成为生活日常，规模相比2012年增长239倍；软件业收入突破12万亿元，连续23年保持两位数增长。

与此同时，伴随5G网络的迅速扩张，5G终端市场快速增长，5G技术走进千家万户。

据中国信息通信研究院发布的数据，今年上半年，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%。国产品牌手机表现强劲，占同期手机出货量的84.4%。

市场调查机构Counterpoint发布的2024年第一季度最新数据则显示，在中国市场，国产操作系统鸿蒙首次超越iOS，成为第二大智能手机操作系统。

随着5G技术的进一步普及和深化应用，以及人工智能技术在手机领域的创新融合，国内手机市场有望继续增长。

融合应用规模发展 赋能效应持续释放

海拔4800米的可可西里卓乃湖保护站，5G基站的开通改变了过去只能依靠人工巡检的模式，如今工作人员通过大屏幕就可以随时了解保护区的情况。

我国首个通过认证的五星5G工厂——中兴通讯南京智能滨江5G工厂日前建设完成，成为5G技术与电子设备制造业深度融合与全面应用的新标杆。我国5G工厂建设既代表了制造业数字化转型的方向，也为全球“5G+工业互联网”发展提供了中国方案。

在被称为“8D魔幻城市”的重庆，全球首个地下隧道5G+北斗卫星导航系统正式投用，实现隧道内秒级定位，满足车道级导航体验，填补了国内地下隧道卫星导航的技术空白。

依托全国首个5G+无人机血液运输智能空港平台，一架搭载急救用血液的无人机从深圳市血液中心出发，仅用9分钟就将血液送到罗湖区人民医院。5G低空网络让生命通道更安全、快捷。

5G这一庞大的新型基础设施，不仅为用户提供高速率、低时延的连接体验，也为创新应用的孵化提供了肥沃土壤。

建得好，更要用得好。如今，我国5G应用已经融入74个国民经济大类，建成3万个5G行业虚拟专网、300家5G工厂，5G在矿业、电力、港口等垂直行业应用广泛复制，助力企业提质、降本、增效。“5G+工业互联网”项目数超过1.4万个，新一代信息技术加速应用突破，赋能实体经济数字化、网络化、智能化转型升级。

数字技术共融共生 开启“万物智联”时代

我国坚持适度超前、建用并举原则，夯实网络设施，正有序推进5G网络向5G轻量化、5G-A演进升级，扎实推进算力产业发展。这不仅是一项举世瞩目的成就，而且为我国信息通信业发展成功蹚出一条新路。

信息通信业是发展最快、最具创新活力的领域之一。如今，人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正在推动信息通信业进入人工智能时代。在这个时代，网络和AI的结合、通信和感知的结合以及天地的结合，正在成为发展新方向。

中国工程院院士邬贺铨指出，5G创新将在宽带化、主动适配、轻量化、智能化等方面继续发力。特别是在智能化方面，大模型嵌入手机，开启AI手机时代。

一方面，大模型能为用户提供AI搜索、AI作图、文档摘要等功能，显著释放内容创意、增强用户体验，并降低生成智能音视频内容的门槛。另一方面，大模型“下沉”到手机，或能激活万亿元规模的手机产业，5G+AI也能够推动可穿戴设备向空间计算发展。

国际数据公司IDC预测，嵌入大模型的智能终端将在动漫与视频创意、游戏和虚拟世界、语音合成与转换、视觉和图像处理、聊天机器人、个性化推荐、医疗辅助、自动化内容生成、人脸识别等领域得到广泛应用，全新的“万物智联”时代将开拓无限想象空间。

(责编：罗知之、陈键)

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