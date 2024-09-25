人民网记者 乔雪峰

快递进村是邮政快递行业更好满足农村群众出行、货运物流、寄递服务需求“最后一公里”的民生服务，在提升城乡交通运输公共服务均等化、全面推进乡村振兴中发挥着重要作用。

近年来，随着我国农村寄递物流体系建设的成效不断显现，老百姓对快递进村赞不绝口。“快递进村，设立了综合服务站，确实给老百姓寄递物品带来了便利。”甘肃省山丹县东乐乡小寨村村主任张振海说。

“以前我们取快递得到县里，来回花费一个多小时，费时又费力。自从村里有了快递点，特别方便。”黑龙江省齐齐哈尔市克山县河南乡二河村村民赵成荣感叹道。

“现在快递车直接开到家里。”安徽省阜南县会龙镇何寨村销售辣椒和毛豆的商户李雪侠说：“我们现在做电商特别方便，不用为运输发愁。”

“农村寄递物流体系建设是落实党中央决策部署的重要举措。近年来，从中央到地方，加快推进快递进村的有关政策密集出台，全行业充分发挥连接线上线下、服务全程全网的网络优势，通过实施‘快递下乡’‘快递进村’‘邮政快递业服务现代农业品牌创建’‘农村电商与快递协同发展示范项目创建’等工作，积极推进快递服务现代农业，助力农民致富增收。”国家邮政局党组成员、副局长陈凯表示。

随着工业品下乡、农产品进城的双向流通越来越快，农产品销售渠道越来越宽，我国邮政快递行业服务乡村振兴的成色越来越足。

“干碗李子超级甜，纯绿色无农药污染，现在下单，当天就能发货。”正在进行直播的电商主播孙婧坦言，自己经常在二河村、华安村、兴利村等地直播，县里开通了客货邮服务后，当地的水果、家禽、菜干等商品基本都能做到当天发货。

甘肃丘壑苍茫、山川交错。面对农村群众的殷切期盼，当地邮政管理部门建立多部门协调机制，因地制宜推进快递进村工作，客货邮融合发展、邮快合作、公益岗，多种模式精准推进。甘肃省邮政管理局局长袁海东说：“从2021年到2023年，甘肃省累计寄递‘甘味’农特产品1.1亿件。”

北京市邮政管理局联合市财政局、交通委等六部门制定了《北京市农村寄递物流体系建设三年行动方案（2023—2025年）》，提出巩固快递企业投递到户成果，到今年11月底前实现村级寄递物流综合服务站基本覆盖。“我们还扎实推进快递进村普查工作，摸清了底数，创建了工作机制。”北京市邮政管理局局长金京华表示。

安徽去年农村地区收派快件量近40亿件，服务支撑农村产品网络销售额超千亿元。安徽省邮政管理局局长伍洲文表示：“下一步将持续巩固快递进村质效，用心用情做好服务，不断提升农村居民用邮的获得感、幸福感和安全感。”

数据显示，2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。

近年来，邮快合作、交快合作、快商合作等多种模式多点开花，全国不同区域因地制宜推进快递进村，推动广大农村地区消费需求逐渐释放，促使农村地区农特产品销路不断拓宽，服务乡村振兴质效不断提升，让农村快递服务更有温度、农民幸福生活更有质感，助力实现城乡共同繁荣富裕。

(责编：王震、吕骞)

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