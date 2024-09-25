人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

因地制宜推进快递进村 唱响乡村振兴“好声音”

人民网记者 乔雪峰
2024年09月25日09:01 | 来源：人民网
小字号

快递进村是邮政快递行业更好满足农村群众出行、货运物流、寄递服务需求“最后一公里”的民生服务，在提升城乡交通运输公共服务均等化、全面推进乡村振兴中发挥着重要作用。

近年来，随着我国农村寄递物流体系建设的成效不断显现，老百姓对快递进村赞不绝口。“快递进村，设立了综合服务站，确实给老百姓寄递物品带来了便利。”甘肃省山丹县东乐乡小寨村村主任张振海说。

“以前我们取快递得到县里，来回花费一个多小时，费时又费力。自从村里有了快递点，特别方便。”黑龙江省齐齐哈尔市克山县河南乡二河村村民赵成荣感叹道。

“现在快递车直接开到家里。”安徽省阜南县会龙镇何寨村销售辣椒和毛豆的商户李雪侠说：“我们现在做电商特别方便，不用为运输发愁。”

“农村寄递物流体系建设是落实党中央决策部署的重要举措。近年来，从中央到地方，加快推进快递进村的有关政策密集出台，全行业充分发挥连接线上线下、服务全程全网的网络优势，通过实施‘快递下乡’‘快递进村’‘邮政快递业服务现代农业品牌创建’‘农村电商与快递协同发展示范项目创建’等工作，积极推进快递服务现代农业，助力农民致富增收。”国家邮政局党组成员、副局长陈凯表示。

随着工业品下乡、农产品进城的双向流通越来越快，农产品销售渠道越来越宽，我国邮政快递行业服务乡村振兴的成色越来越足。

“干碗李子超级甜，纯绿色无农药污染，现在下单，当天就能发货。”正在进行直播的电商主播孙婧坦言，自己经常在二河村、华安村、兴利村等地直播，县里开通了客货邮服务后，当地的水果、家禽、菜干等商品基本都能做到当天发货。

甘肃丘壑苍茫、山川交错。面对农村群众的殷切期盼，当地邮政管理部门建立多部门协调机制，因地制宜推进快递进村工作，客货邮融合发展、邮快合作、公益岗，多种模式精准推进。甘肃省邮政管理局局长袁海东说：“从2021年到2023年，甘肃省累计寄递‘甘味’农特产品1.1亿件。”

北京市邮政管理局联合市财政局、交通委等六部门制定了《北京市农村寄递物流体系建设三年行动方案（2023—2025年）》，提出巩固快递企业投递到户成果，到今年11月底前实现村级寄递物流综合服务站基本覆盖。“我们还扎实推进快递进村普查工作，摸清了底数，创建了工作机制。”北京市邮政管理局局长金京华表示。

安徽去年农村地区收派快件量近40亿件，服务支撑农村产品网络销售额超千亿元。安徽省邮政管理局局长伍洲文表示：“下一步将持续巩固快递进村质效，用心用情做好服务，不断提升农村居民用邮的获得感、幸福感和安全感。”

数据显示，2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。

近年来，邮快合作、交快合作、快商合作等多种模式多点开花，全国不同区域因地制宜推进快递进村，推动广大农村地区消费需求逐渐释放，促使农村地区农特产品销路不断拓宽，服务乡村振兴质效不断提升，让农村快递服务更有温度、农民幸福生活更有质感，助力实现城乡共同繁荣富裕。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
因地制宜推进快递进村 唱响乡村振兴“好声音”
　　快递进村是邮政快递行业更好满足农村群众出行、货运物流、寄递服务需求“最后一公里”的民生服务，在提升城乡交通运输公共服务均等化、全面推进乡村振兴中发挥着重要作用。 近年来，随着我国农村寄递物流体系建设的成效不断显现，老百姓对快递进村赞不绝口。…
进一步促进中长期资金入市 提升上市公司投资价值
　　9月24日，证监会主席吴清在国新办新闻发布会上表示，证监会将坚持强本强基、严监严管，坚持以改革促发展、保稳定，不断健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化。下一步将重点抓好“三个突出”，突出增强资本市场内在稳定性，突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展，突出保护中小投资者合法权益。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部