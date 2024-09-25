王延斌

原标题：济南发布50个空天信息领域数字场景

科技日报讯 （记者王延斌）记者9月23日获悉，山东省济南市日前对外发布了空天信息领域50个数字场景，聚焦卫星与火箭制造、空天信息应用、航空配套、低空经济四大领域，其中包括场景能力清单、政府场景机会清单、企业场景机会清单。

据了解，场景能力清单重点围绕创新企业需要落地和推广的原创性、领先性新技术，推出包括AIRSAT星座建设，卫星地面运控及应用一体化平台，柔性化、通用应用场景下边缘侧AI计算平台与算法生态搭建，基于AI+大数据技术的“探驱防”一体化净空系统平台，无人机智慧飞行大脑，城市全域低空感知等在内的38个场景能力。

在政府场景机会清单中，历下区低空经济场景创新高地、章丘低空经济示范基地、平阴低空产业示范基地、商河低空经济产业引培基地等4个场景机会开放。

企业场景机会清单聚焦企业建设需求、产品需求、技术需求、人才需求和融资需求等，开放无人机方舱集群协同作业调度系统、“探驱防”一体化净空系统、面向通用机场目视航图制作与飞行模拟等8个场景机会。

此外，发布会打破原有形式，聚焦供需对接和产业招商，设置了6场数字场景政企供需对接会，吸引了来自省外的赛宝研究院、中兴通讯、华设集团等近20家龙头企业和重点企业与历下区、历城区、章丘区、平阴县、商河县和济南高新区开展面对面供需对接活动，加速推进政企高质量、高水平协同联动，不断夯实空天信息产业发展基础，推进资源集聚。

空天信息产业作为商业航天和新一代信息技术产业融合发展形成的蓝海产业，是培育和发展新质生产力的重要赛道。近年来，济南市以打造“全国领先的空天信息应用示范区”为目标，火箭、卫星等实体智能制造产业集群集聚成势，医疗救援、飞行培训、低空旅游、物流运输、航空运动等“低空+”场景持续涌现，空天信息大学筹建工作有序推进，齐鲁空天信息研究院等重点研发机构创新引领作用稳步提升，微厘空间低轨卫星导航增强系统、多组星座计划加快实施，“济南一号”“泉城一号”“济高科创号”“齐鲁星座”相继发射，全面完成商业航天“通信、导航、遥感”3个重要领域的布局。

截至目前，济南已先后出台《济南市加快卫星导航产业发展的实施意见》《济南市空天信息产业高质量发展行动计划（2024—2027年）》等文件。济南市发展改革委空天信息产业推进组组长史晓楠表示，下一步，济南市将持续发力提升空天信息产业创新能力，不断培育壮大空天信息产业规模，着力打造优质空天信息产业发展生态，努力做好空天信息产业服务，加快形成配套完整、特色优势突出的现代化空天信息产业体系。

(责编：罗知之、陈键)

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