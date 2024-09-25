人民网记者 李栋

当前，大部分秋粮作物进入成熟收获期，各地陆续开始大面积收获。据农业农村部消息，目前除双季晚稻外，大部分秋粮作物进入成熟收获期。玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好，全国秋粮有望再获丰收。

在河南，“三秋”工作（秋收、秋耕、秋种）已全面启动。截至9月24日，河南省秋作物已收获5477万亩，秋收进度达46.8%。从农作物种类来看，全省已收获玉米2867万亩、水稻520万亩、花生970万亩。

在安徽，秋粮陆续进入收获阶段。各地结合实际制定秋收秋种工作方案和不利天气应急预案，依托农机社会化服务组织组建应急服务队，抓住有利天气窗口适时收割。

在四川，随着秋粮收获结束，各地晚秋生产陆续启动。据四川省农业农村厅相关负责人介绍，全省计划发展晚秋粮食作物面积1100万亩，其中再生稻蓄留面积560万亩、秋洋芋250万亩以上。

“今年秋粮播种以来，天气条件较为有利，热量充足、降水充沛，农业灾害虽局部重，但整体较轻，玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好，全国秋粮有望再获丰收。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛介绍。

今年，农业农村部大力开展粮油作物大面积单产提升行动，重点推广合理增密、水肥一体化等技术模式，带动玉米、大豆、水稻等作物亩穗数普遍增加。

在财政支持方面，今年，中央财政在秋粮产量形成关键期安排20.4亿元支持秋粮“一喷多促”，促进了大面积均衡增产。“下一步，重点是组织抢收抢烘，确保颗粒归仓。”吕修涛说。

为奋力夺取全年粮食和农业丰收，夯实明年夏季粮油生产基础，近日，农业农村部召开全国“三秋”农业生产工作视频会议，部署“三秋”生产重点任务。

农业农村部相关负责人表示，要抓住最后的窗口期，精心抓好秋粮后期田管，持续落实稳产增产关键措施，努力增加粒重、提高产量。

“抓好秋粮收获，要密切跟踪天气变化和秋收进展，发挥好农机主力军作用，强化机具组织调度，协调保障运输畅通，持续抓好机收减损。”该负责人表示，同时，要千方百计稳定冬小麦生产，稳定播种面积，抓好政策落实和宣传引导，提高出苗质量，培育冬前壮苗，保障小麦安全越冬。

(责编：王震、吕骞)

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