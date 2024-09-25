人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

长势良好保障到位 秋粮主产区陆续迎来大面积收获

人民网记者 李栋
2024年09月25日09:14 | 来源：人民网
小字号

当前，大部分秋粮作物进入成熟收获期，各地陆续开始大面积收获。据农业农村部消息，目前除双季晚稻外，大部分秋粮作物进入成熟收获期。玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好，全国秋粮有望再获丰收。

在河南，“三秋”工作（秋收、秋耕、秋种）已全面启动。截至9月24日，河南省秋作物已收获5477万亩，秋收进度达46.8%。从农作物种类来看，全省已收获玉米2867万亩、水稻520万亩、花生970万亩。

在安徽，秋粮陆续进入收获阶段。各地结合实际制定秋收秋种工作方案和不利天气应急预案，依托农机社会化服务组织组建应急服务队，抓住有利天气窗口适时收割。

在四川，随着秋粮收获结束，各地晚秋生产陆续启动。据四川省农业农村厅相关负责人介绍，全省计划发展晚秋粮食作物面积1100万亩，其中再生稻蓄留面积560万亩、秋洋芋250万亩以上。

“今年秋粮播种以来，天气条件较为有利，热量充足、降水充沛，农业灾害虽局部重，但整体较轻，玉米、大豆、中晚稻等作物长势总体正常偏好，全国秋粮有望再获丰收。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛介绍。

今年，农业农村部大力开展粮油作物大面积单产提升行动，重点推广合理增密、水肥一体化等技术模式，带动玉米、大豆、水稻等作物亩穗数普遍增加。

在财政支持方面，今年，中央财政在秋粮产量形成关键期安排20.4亿元支持秋粮“一喷多促”，促进了大面积均衡增产。“下一步，重点是组织抢收抢烘，确保颗粒归仓。”吕修涛说。

为奋力夺取全年粮食和农业丰收，夯实明年夏季粮油生产基础，近日，农业农村部召开全国“三秋”农业生产工作视频会议，部署“三秋”生产重点任务。

农业农村部相关负责人表示，要抓住最后的窗口期，精心抓好秋粮后期田管，持续落实稳产增产关键措施，努力增加粒重、提高产量。

“抓好秋粮收获，要密切跟踪天气变化和秋收进展，发挥好农机主力军作用，强化机具组织调度，协调保障运输畅通，持续抓好机收减损。”该负责人表示，同时，要千方百计稳定冬小麦生产，稳定播种面积，抓好政策落实和宣传引导，提高出苗质量，培育冬前壮苗，保障小麦安全越冬。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
稳定复苏、持续发展 首都机场旅客吞吐量突破5000万人次
　　人民网北京9月25日电 （记者乔雪峰）国际航空枢纽是航空运输服务体系的核心节点，是现代综合交通运输体系的重要组成。 今年8月，民航局联合国家发展和改革委员会发布了《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》明确了国际航空枢纽建设的发展目标：到2035年，国际航空枢纽功能体系全面建成；到2050年，建成一批世界一流航空企业和一流航空枢纽，国际航空枢纽功能体系进一步完善，支撑我国建成保障有力、人民满意、竞争力强的一流航空运输强国。…
人享其行、物畅其流 一批交通领域新技术、新装备亮相
　　人民网北京9月25日电 （记者乔雪峰）近日，以共创“人享其行、物畅其流”美好愿景为主题的第十六届国际交通技术与设备展览会（以下简称交通展）在北京首钢园开幕，交通运输部副部长李扬在开幕式上表示，一年来，交通运输行业迅猛发展，取得了一系列新成绩，深中通道正式通车，广西平陆运河等一批重大工程项目施工顺利，中国三大航空公司全部开启国产大飞机C919的商业运营，我国综合立体交通网总里程已突破600万公里，中欧公路直达快运正式开通，交通运输服务能力和服务水平持续提升，交通运输对外开放合作不断深化。 世界最大的单臂全回转起重船、新型直流对直流高效光伏充电桩、最大起飞重量50公斤的无人机、智能收费机器人……在交通展上，一大批交通技术设备和创新成果在展览会上精彩亮相，引来众多观众驻足参观。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部