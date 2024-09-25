人民网北京9月25日电 （记者乔雪峰）近日，以共创“人享其行、物畅其流”美好愿景为主题的第十六届国际交通技术与设备展览会（以下简称交通展）在北京首钢园开幕，交通运输部副部长李扬在开幕式上表示，一年来，交通运输行业迅猛发展，取得了一系列新成绩，深中通道正式通车，广西平陆运河等一批重大工程项目施工顺利，中国三大航空公司全部开启国产大飞机C919的商业运营，我国综合立体交通网总里程已突破600万公里，中欧公路直达快运正式开通，交通运输服务能力和服务水平持续提升，交通运输对外开放合作不断深化。

世界最大的单臂全回转起重船、新型直流对直流高效光伏充电桩、最大起飞重量50公斤的无人机、智能收费机器人……在交通展上，一大批交通技术设备和创新成果在展览会上精彩亮相，引来众多观众驻足参观。

在中国交建展台，深中通道、港珠澳大桥、上海洋山深水港区等场景在一个巨大沙盘模型上一一展现，吸引了观众的目光。

“眼前的这个模型，展示的是环保疏浚智能一体化清淤船‘太湖之星’。”中交一公局海外项目管理部工作人员高世杰向记者介绍，“太湖之星”是自主研发和建造的，由“太湖之星1号”“太湖之星2号”和“太湖浚清1号”组成，集生态清淤、淤泥固化、尾水处置于一体。3艘作业船各司其职、相互配合，排出的水经过回收和净化处理，水质可达到Ⅲ类水标准。

在本次展会上，货拉拉携“AR识货”、车联网设备“安心拉”等创新技术亮相。其中，“AR识货”旨在解决传统货运中货物体积测量不准确、车型选择困难等痛点，该产品无需专门设备即可实现的物体测量功能，以其高效、便捷的特点助力提高车货匹配效率，降低物流成本。

“传统测量方式大部分依靠手工测量，难以确保高精度与效率，尤其是在处理复杂形状或大宗货物时，不仅耗时费力且易出错，影响物流效率与成本控制。”货拉拉现场工作人员表示，“AR识货”巧妙融合了增强现实与深度学习识别技术，支持所有类型的货物体积测量，包括小物体，超薄物体，镂空物体等特殊物体，有效解决货运领域的测量痛点。

在滴滴公司展台，一辆新型共享电助力单车吸引了许多目光。从外形看，比普通电动自行车轻巧很多，其电池藏身于斜梁内，车筐里还会放置头盔，骑行人扫码开锁后即可取用头盔。

据现场工作人员介绍，在本次交通展上，滴滴以智能沙盘形式展示了自动驾驶全流程的自动化运营中心慧桔港，自动驾驶运营车型XC90，以及滴滴青桔三款新车型。

智能收费机器人是无人收费站的AI智能化前端设备，支持多语言交互、人机交互操作便捷、自动化智能化的收费流程、具备较高的扩展性，真正实现了收费车道“无人值守、非现金交易、快速通行”。

本次展会上，云南交投围绕绿美路域经济、绿美路衍经济、跨境走廊经济、数实融合经济、绿美品牌经济5个板块，携智能收费机器人、云交路鸿车道收费站、新型DC-DC高效光伏充电桩、新能源航道快艇等众多科技产品、数字系统和绿美通道经济落地项目，全面展示云南发展绿美通道经济的新实践和新成效。

据了解，本届交通展由交通运输部主办，设置了基础设施互联互通、物流供应链稳定畅通、出行服务与安全应急、绿色交通与能源转型、“路空一体”与智慧交通五大展区，吸引了百余家企业参加，覆盖铁公水航邮各领域，全面展示交通运输可持续创新发展成果。

(责编：王震、吕骞)

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