人民网北京9月25日电 （记者乔雪峰）国际航空枢纽是航空运输服务体系的核心节点，是现代综合交通运输体系的重要组成。

今年8月，民航局联合国家发展和改革委员会发布了《关于推进国际航空枢纽建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》明确了国际航空枢纽建设的发展目标：到2035年，国际航空枢纽功能体系全面建成；到2050年，建成一批世界一流航空企业和一流航空枢纽，国际航空枢纽功能体系进一步完善，支撑我国建成保障有力、人民满意、竞争力强的一流航空运输强国。

9月24日，首都机场股份公司航空业务部副总经理据司榕在第九届北京全球友好机场总裁论坛上接受记者采访时表示，《指导意见》进一步清晰了首都机场打造全方位复合型门户枢纽的发展定位，同时对首都机场未来发展也是积极有利的。“从目前国内各个枢纽的打造来看，一些优质的航空市场更趋于向三大枢纽分配。”

司榕指出，首都机场的优势航空市场更多来自于洲际航空市场，未来按照《指导意见》部署，将和枢纽运营单位一起更好地拓展一些洲际航空市场，让航线网络可以更加完善。

“得益于国内各方面利好政策的促进，首都机场航空市场迎来了稳步复苏和持续发展。”据司榕介绍，截至目前，今年首都机场旅客吞吐量将突破5000万人次，较去年同比增长30%以上。今年9月初，国际旅客吞吐量突破了1000万人次，较去年同比增长130%。可以说航空市场整体恢复势头还是平稳有序，在即将到来的冬春航季，预计航空市场还会持续恢复。

据了解，第九届北京全球友好机场总裁论坛以“机场命运共同体构建”为主题，围绕“航空枢纽打造和临空经济发展”“智慧机场建设”“可持续发展”三大话题展开交流与探讨，旨在共同分享行业智慧，加强机场之间的友好合作，促进全球机场业快速发展。

在论坛上，与会嘉宾表示，要通过优化航线网络、提升服务品质、加强区域联动等方式，打造具有国际竞争力的航空枢纽，更好促进区域经济蓬勃发展。“机场在实现经济效益的同时，应积极履行社会责任，推动行业的绿色转型与可持续发展。”

据了解，截至目前，北京全球友好机场总裁论坛已成功举办了8届，成为中国机场业与国际业界对话交流的重要国际平台，在拓展航线网络建设、持续增强中国民航国际话语权和扩大影响力、不断加强民航领域对外合作等方面发挥了多重作用。

(责编：王震、吕骞)

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