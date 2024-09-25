高质量发展调研行 | 重庆国际物流枢纽园：从内陆走向开放前沿
2024年09月25日09:27 |
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走进重庆铁路口岸整车作业现场，一辆辆德国进口汽车整齐排列停放，检测后将被交付给各区域经销商，送到客户手里。旁边，“重庆造”汽车蓄势待发，将发往欧洲。
重庆铁路口岸。郭晋摄
“从欧洲进口的汽车，经中欧班列抵达重庆只需14-18天，比海运快得多。”重庆泛欧铁路口岸经营管理公司工作人员罗鑫介绍，不只是汽车，从重庆铁路口岸进出口的商品种类越来越多，汽车配件、机电产品等商品占比逐渐上升。
旁边不远处是陆海新通道无水港。在运营调度中心内，超大屏幕上实时显示最新贸易数字。
陆海新通道重庆无水港。郭晋摄
“无水港是没有水的港口，是海港在内陆的延伸，我们可以像海港一样开展报关、签发提单等业务，降低企业物流成本，为他们提供便利。”陆海新通道运营公司工作人员介绍，重庆和西部的水果、矿物、工业制品在这里集结，通过陆海新通道抵达全球各地。
西部陆海新通道开通5年来，通道目的地从全球166个港口拓展到523个港口，成为纵贯我国西南地区稳定的黄金物流通道，为促进西部地区经济社会发展、服务高水平对外开放提供了有力支撑。
内陆国际物流枢纽展示中心。孙凯芳摄
重庆铁路口岸和陆海新通道无水港均坐落于重庆国际物流枢纽园区，园区开通西部陆海新通道、中欧班列、渝满俄、渝甬四向国际班列开行线路62条，陆上联通近40个国家的110个城市，海上辐射124个国家的523个港口。今年上半年，四向班列共开行2596列，运输箱量18.6万标箱，货值501亿元。
物流畅，经贸旺，园区持续发展整车、医药、冷链等特色临铁产业集群，截至2023年底，引进企业超5400家，产值超1300亿元，正从内陆走向开放前沿。
来源：人民日报客户端重庆频道 朱俊杰 刘新吾
(责编：罗知之、陈键)
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