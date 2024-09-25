原标题：金融价值观｜国信证券：坚定践行金融国企使命担当 谱写新征程进一步全面深化改革国信实践新篇

党的二十届三中全会召开以来，国信证券把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，第一时间召开党委（扩大）会，深入学习领悟全会精神和《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)的战略部署，对学习宣传贯彻全会精神进行动员安排。国信证券充分利用国信金融大厦党群服务中心、国信互学E等阵地平台开展“线上+线下”学习宣传，各级党组织通过理论中心组学习、“三会一课”、组织宣讲等形式开展学习交流，迅速兴起学习贯彻全会精神热潮，推动全会精神在国信证券落地落实、见行见效，为坚定不移走好中国特色金融发展之路，努力向建设世界一流综合型投资银行目标不断迈进筑牢坚实根基。

坚持金融国企政治方向 加强党的领导和党的建设

党的领导是中国特色金融发展之路的最本质特征。国信证券兼具国有企业、金融企业的双重身份。在发展过程中，国信证券始终牢牢把握国有金融企业的政治属性，自觉将“两个确立”“两个维护”铭刻在心，全面贯彻落实“两个一以贯之”，持续在完善公司治理中加强党的领导，严格落实党委前置把关程序和“三重一大”决策制度，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，切实把党的领导的政治优势、组织优势转化为公司高质量发展优势。

国信证券制定《国信证券贯彻落实市属国企党建质量提升分类指导“1+4”文件实施方案》以及6个业务条线党组织操作指引和4个子公司党组织工作方案，深入开展党建质量提升分类指导工作，不断提升党建工作科学化、规范化、精细化水平，切实以高质量党建引领保障高质量发展。坚持党管干部、党管人才，加强干部人才梯队建设，结合公司战略目标和“菁英人才”培养计划，建立健全培养选拔后备干部常态化工作机制，围绕“选育管用”全链条，推进选人用人工作科学化、制度化、规范化，打造高素质专业化的管理人员队伍。此外，国信证券坚决扛起全面从严治党主体责任，依托公司联合监督委员会，提升联合监督治理效能，抓好管党治党各项任务落实，形成风清气正的良好政治生态。

坚定建设一流投行信心 推进公司做强做优做大

国信证券作为深圳国资国企的一员，牢固树立建设世界一流投行的信心和决心，全力以赴推动公司做强做优做大。聚焦核心功能、核心竞争力，对照《决定》形成具体的贯彻落实举措和改革清单，深入实施国有企业改革深化提升行动，与公司“十四五”战略规划实施、建设世界一流企业价值创造行动有机结合，加速推进主要业务转型、重点领域布局和数字化转型，完善综合金融服务体系，积极开拓机构客群，夯实零售客群，加强精益化运营管理，推进重点改革任务落地见效。此外，国信证券持续完善中国特色现代企业制度体系，进一步推动中国特色国有企业现代公司治理和市场化经营机制制度化长效化，全面贯彻落实新修订的《公司法》，形成有效制衡的现代企业治理机制、灵活高效的现代企业经营机制、激励相容的现代企业激励机制、监督适宜的现代企业监管机制，为公司全面深化改革提供坚强制度保障。

今年以来，资本市场聚焦体制机制改革，先后推出新“国九条”及“1+N”配套政策体系，对证券行业底层逻辑和发展环境产生了深远而重大的影响。国信证券坚持发展和安全并重，持续贯彻落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策精神，深刻把握新一轮金融监管工作导向，持续完善公司合规内控管理体系建设，坚持“看不清管不住则不展业”，严格执行“业务管理—合规风控—稽核审计”三道防线，对流动性风险、市场风险等实施精准管理，坚决打好防范化解重大风险的攻坚战、持久战，推动公司持续合规稳健发展。

坚守服务实体经济本源 赋能深圳“双区”建设

作为全国性大型综合类券商，国信证券立足服务国家发展战略的职责与使命，有力提升服务实体经济和“双区”建设质效。围绕深圳“20+8”战略性新兴产业集群和培育发展未来产业规划，国信证券充分发挥专业优势，累计为深圳地区企业发行科技创新、创新创业及“专精特新”债券超20只，实际承销规模超80亿元。同时，以粤港澳大湾区上市公司为重点，瞄准上市公司证券事务管理痛点，于2020年推出并持续迭代“国信企明星”上市公司综合服务平台，提供股权激励全流程管理、特定股东股份管理等服务，助力上市公司提升内部治理能力，防范违规交易风险。

国信证券推出特殊方式委托交易服务，帮助上市公司平稳推进股份回购，提高交易效率，节约资金成本。此外，依托数字化平台，国信证券聚合优势资源，深入挖掘客户需求，满足企业投融资、市值管理，以及上市公司高管、股东、员工财富管理等全生命周期需求，为企业客户打造“国信企明星+”企业客户综合服务生态，推动上市公司高质量发展。

改革开放永无止境。新征程上，国信证券将始终保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，勇做进一步全面深化改革的坚定实践者，奋力写好公司高质量发展崭新篇章，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出国信新的贡献。

(责编：董童、李源)

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