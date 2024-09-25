9月25日至27日，2024中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。本次大会以“推动数实深度融合 共筑新质生产力”为主题，为全行业搭建起展示、交流、合作、共享的舞台。

据悉，中国移动以“数实共生，智绘未来”为主题参展，深度聚焦新型基础设施的发展与创新信息服务体系的构建，通过科创与应用两大展区，利用实物展示、互动体验和技术演示等多种形式，全面呈现了其在科技创新、AI赋能及数字生活方式革新等领域的最新成就与实际应用。

从工业、教育、医疗，到楼宇、视联网、办公，中国移动通过一系列生动案例和互动体验，展现了AI技术如何深度融入并重塑各行各业。特别是在家庭场景中，观众可通过头显720度沉浸式游览游览门厅、客厅、厨房、阳台等家庭空间场景，仿佛置身于未来生活中。

展会期间，中国移动还展出多项前沿产品与服务。其中，AI数智分身技术凭借一站式、低门槛、高保真、智能交互等亮点，为用户带来三步成片、秒级合成的操作体验；云电脑服务则打破物理空间的限制，让高效办公触手可及；中国移动APP的AI智能助理灵犀则以卓越智能助力用户生活；AI智创彩铃则为用户提供个性化、智能化的新体验；AI智能陪练《天天八段锦》让传统养生方式焕发出新的生机与活力。

此外，面对AI技术快速发展带来的通信安全需求激增，中国移动介绍了5G-A的十大创新成果及商用计划，揭示了“三体四层五面”的6G系统性网络架构及6G通感算智融合的原生技术平台，将为AI应用的流畅运行提供坚实有力的支持。

算力作为新型信息基础设施的重要组成部分，是中国移动重点展示的亮点之一。中国移动创新研发的跨架构通用基础软件平台—“芯合”，已实现图像识别、视频分析等典型智算应用在多家智算芯片间的一键部署和实时流转迁移。同时，中国移动自主研发的COCA 2.0异构计算架构也突破了传统计算架构的限制，以更宏大的AI算力、更高效的链接和更可靠的能力，推动算力新基建能力跃升。在服务器技术创新领域，中国移动新一代“一机多芯”磐石服务器和算网大脑的展出，彰显了其在提升服务器计算效率、智能化升级方面的技术创新。AI交互问答式自动化云资源订购平台颠覆了传统云计算资源的订购模式，极大地提升了用户体验。

在算力网络应用方面，中国移动则通过云网吧体验专区，展示了云笔电、二合一5GPAD等多种新设备，为用户提供了更流畅、更高效的使用体验，满足了用户对多样化算力服务的需求。同时，云手机的展出，凭借其随身工作站、安全办公、AI升级等多种应用功能，展现了中国移动在满足用户个性化需求方面的创新能力。

展会现场，中国移动低空经济展区吸引了众多观众驻足。观众亲眼目睹最新型号的无人机，它们凭借自主导航、智能控制、长航时及大载重等卓越能力，在物流配送、环境监测、应急救援等多个领域展现出广泛的应用前景。同时，eVTOL（电动垂直起降飞行器）与直升机等低空飞行器也成为了关注焦点。

此外，展区还深入介绍了5G、物联网等先进技术在低空经济中的融合应用，展示了无人机通信网络构建及低空数据实时传输与处理的强大能力。低空管理系统的最新进展中，5G-A通感探测、空域管理、飞行调度、安全监控等关键技术和解决方案，为低空经济的健康发展提供了有力保障。

活动现场，中国移动精心打造了一系列沉浸式体验活动：鼓浪屿元宇宙展区构建了一个栩栩如生的元宇宙世界；云网吧区域的《黑神话：悟空》让玩家在无需高配置硬件设备的情况下，就能流畅体验顶尖游戏大作的震撼。

中国移动相关负责人表示，将大力推进“AI+”行动计划、“BASIC6”科创计划、“两个新型”升级计划，通过持续推动全方位、系统性创新，为新质生产力贡献更强移动力量。

(责编：曹淼、李源)

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